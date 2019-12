Ferrovial, Grifols y Endesa despiden 2019 cerca de máximos históricos

Falta solo media sesión para el cierre de un ejercicio que ha estado marcado por el regreso a primera línea de las medidas de los bancos centrales y por la tensión comercial. El Ibex acumula una revalorización del 12,6%, a gran distancia eso sí de las alzas de alrededor del 25% de los principales índices europeos. Y en el que es el mejor año para la Bolsa española desde 2013, tres valores del selectivo cierran en zona de máximos históricos y otros dos en récord anual.

La corrección sufrida ayer por la Bolsa –cedió un 0,91% en una sesión marcada por el acuerdo de Gobierno de PSOE y Podemos con Bankia repuntando un 1,1% después de que en el pacto no aparezca ninguna mención a una posible nacionalización–, no alteró el buen desempeño de Grifols, Ferrovial y Endesa, que con ascensos del 40%, 55,7%, y 28,5%, encaran 2020 en récord. Se trata de compañías defensivas, que si bien en la recta final del año no han sido las que más han subido, sí que han jugado un papel importante en los momentos más convulsos del mercado cuando los inversores descontaban una recesión. Fueron muchos los que optaron por buscar cobijo en estas firmas con menor exposición al ciclo económico y atractivas rentabilidades por dividendo. En un escenario en el que los más conservadores temían ver dilapidadas sus opciones de lograr rentabilidades, esta ha sido una de las alternativas de menor riesgo. Además, con los bancos centrales reactivando las políticas monetarias ultralaxas las compañías endeudadas como estas se han beneficiado de los bajos costes de financiación.

Además, existen hechos concretos que han servido para acercar a estas cotizadas a niveles nunca visto. Grifols ha contado en los últimos meses con varios catalizadores: los buenos resultados logrados en su tratamiento contra el alzhéimer y la aprobación lograda por las autoridades chinas a la alianza con Shanghai RASS que le abre las puertas a su desembarco en el gigante asiático.

Los inversores han aplaudido, también, el cambio de estrategia emprendido por Ferrovial, que un año en el que la amenaza de un Brexit duro pesó sobre las compañías con exposición al Reino Unido, ha procedido a la venta de su negocio de servicios, operación que prevé cerrar a principios de 2020.

Endesa forma parte del sector que ha tomado el relevo del bancario, el energético. El deterioro contable de su valor de 1.398 millones con un impacto en el resultado neto de 1.052 millones para acometer el cierre de las plantas de carbón no ha impedido a la compañía disfrutar de un buen momento en Bolsa y seguir premiando la fidelidad del accionista con un dividendo por importe de 1.511 millones. Aunque la firma ha recortado el pay out para 2021 y 2022, este año y el próximo continuará siendo del 100%.

Fuera de los máximos históricos, otros dos valores registran cotas elevadas. Desde el 11 de diciembre, día en el que Inditex publicó sus resultados del tercer trimestre, el grupo textil no ha parado de subir en Bolsa. Si hace unos meses eran muchos los inversores y analistas que cuestionaban la continuidad y fortaleza de su crecimiento, las cuentas de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal han servido para despejar las dudas. En las últimas tres semanas las acciones de la cotizada se anotan un 11,25%, ganancias que en el año se amplían al 46,7%. Esto permite a sus títulos alcanzar los 31,75 euros, máximos no solo del año, sino cotas que no se veían desde mediados de 2017. A pesar del tirón experimentado por Inditex en la recta final del año, sus acciones continúan a cierta distancia sus máximos históricos: los 34.1 euros que marcó en 2017. La corrección de ayer (-1,24%) llevó a la firma a perder los 100.000 millones de capitalización que recuperó el viernes.

Junto a Inditex, Siemens Gamesa es la otra cotizada que despide el año próximo a los máximos del año. Sus acciones se sitúan en los 15,69 euros, cerca de los 15,99 que marcó en abril, cuando cotizaba en su nivel más alto en dos años.