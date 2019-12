¿Qué es y cómo funciona SelfieType, el teclado virtual de Samsung?

Durante los últimos años hemos podido ver cómo la tecnología evoluciona a pasos agigantados, sobre todo en el mundo de los smartphones. Estos pequeños dispositivos son capaces de permitirnos muchas ventajas y de facilitarnos las tareas diarias, convirtiéndose no solo en una herramienta de trabajo, además en una consola de videojuegos o en un reproductor de música.

La última innovación que veremos se llama SelfieType y proviene de parte de Samsung, como un nuevo método de utilizar el móvil sin ni siquiera tocarlo, convirtiendo cualquier superficie en nuestro teclado. Esto dará un paso adelante muy importante, ofreciéndonos cada vez más posibilidades.

En qué consiste SelfieType

Esta innovación no resulta algo que no hayamos podido oír nunca, más bien se trata de un sueño que parece por fin se hará realidad. Desde hace años hemos podido conocer conceptos de este nivel, que nos mostraban un futuro donde las pantallas no necesitan ser tocadas. En los últimos tiempos hemos podido ver como algunos dispositivos como el Google Pixel 4, nos permite cambiar entre canciones o apagar la alarma con solo realizar unos gestos frente a la cámara, pero Samsung quiere ir más allá y nos ha adelantado cómo será su sistema SelfieType.

Sin necesidad de hardware añadido ni otro tipo de tecnologías, vamos a ser capaces de utilizar un teclado virtual en móviles, tablets y cualquier dispositivo que podamos imaginar. Para utilizarlo solo necesitaremos de una cámara frontal y una inteligencia artificial que recoja las pulsaciones que hacemos sobre la mesa o superficie.

Posibles problemas y errores en primeras versiones

Según informa Samsung, no tendremos la posibilidad de ver sobre la mesa ningún tipo de proyección, al menos en los smartphones o dispositivos con los que contamos actualmente. Esto podría provocar serios fallos al teclear, confundiendo al sistema con letras y palabras a la hora de predecirlas.

Se espera que progresivamente este sistema se vaya mejorando y dentro de un tiempo seamos capaces de utilizar nuestro teléfono móvil como si de una tablet con teclado se tratase, haciendo que nos olvidemos del formato físico aún más. Esta innovación está dentro del sistema de desarrollo de Samsung C-Lab Inside que no solo cuenta con esta innovación, pero sí resulta una de las más esperadas.

Entre otras de sus propuestas nos encontramos con sensores de luz ultravioleta en smartbands, así como televisores que pueden ser controlados mediante gestos o un subrayador que escanea texto y lo digitaliza para enviarlo a nuestro móvil. El mundo de la tecnología cada vez es menos tangible y más virtual.