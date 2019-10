Google Pixel 4 y Pixel 4 XL son oficiales: características y precios

Ya son oficiales. Tras unos últimos días en los que se han ido conociendo algunas características de estos nuevos dispositivos, al final lo mejor ha sido esperar a que los de Mountain View levantaran el telón de sus nuevos smartphones. Una nueva gama que, para empezar, se olvida de frontales todo pantalla y notch a lo iPhone X.

Pixel 4 XL de Google.

Resulta extraño que unos terminales pensados para competir en las gamas más altas dejen de lado un aspecto que es fundamental para muchos usuarios: las pantallas que ocupan todo el frontal del dispositivo. Pero bueno, tendremos que esperar a ver si esta apuesta le sale bien o no. Razones para comprarlos hay. Mirad.

Una pantalla con 90Hz

Los nuevos Google Pixel 4 y Pixel 4 XL montan pantallas OLED con tamaños de 5,7 y 6,3 pulgadas, respectivamente. Ambas comparten los 90Hz, lo que garantiza una mayor suavidad en todo el dispositivo, lo que hace que movernos por los menús, o jugar, se vean mucho mejor.

Pixel 4 XL de Google.

En cuanto al procesador, ambos modelos incorporan un Snapdragon 855 y van acompañados de 6GB de memoria RAM, además de 64 ó 128GB de almacenamiento interno. En este punto, no entendemos por qué Google no pone a la venta modelos de 256 gigas ya que, como sabéis, estos terminales no cuentan con ranura para microSD. Ya, ya sabemos todos la querencia que tienen los de Mountain View por la nube, pero no todos sus potenciales usuarios son tan fans de ese método de almacenamiento. En cuanto a la batería, los Pixel 4 y Pixel 4 XL instalan pilas de 2.800 y 3.700 mAh., respectivamente, con carga rápida de 18W e inalámbrica. ¡Ah!, y no hay modelo con 5G.

Pixel 4 XL de Google.

Cámara, prestaciones especiales y precios

Llegamos a las cámaras: ambos modelos montan la misma con dos sensores de 12,2 y 16MP capaces de capturar vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo. Como sabéis, desde hace tiempo Google desdeña añadir cámaras porque sí, y prefiere confiar ciegamente en el software. Aquí vuelve a repetir esa estrategia y parece que los resultados son espectaculares. Para la cámara de selfies tenemos un sensor de 8MP y otro TOF (tiempo de vuelo).

Entre las novedades más llamativas encontramos es el desbloqueo facial de los Pixel 4 y el control por gestos, que funciona gracias a unos sensores en la parte frontal que actúan como un radar. Precisamente, una de las razones de que la pantalla no ocupe toda la superficie está en la cantidad de componentes que tenemos allí colocados. Podéis verlos todos aquí debajo.

Sensores en el frontal del los Pixel 4 de Google.

Por último los precios.

Google Pixel 4 64GB - 759 euros.

Google Pixel 4 128GB - 859 euros

Google Pixel 4 XL 64GB - 899 euros

Google Pixel 4 XL 128GB - 999 euros

Los nuevos Pixel 4 y Pixel 4 XL de Google se pondrán a la venta el próximo 24 de octubre.