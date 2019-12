Las películas y series más vistas de Netflix en 2019

El 2019 ha sido un buen año para Netflix y es que los estrenos que más éxito han tenido han sido aquellos producidos por la propia firma, como la comedia Misterio a Bordo y la tercera temporada de su serie de ciencia ficción ambientada en la década de 1980 Stranger Things.

La compañía ha publicado este varias listas con los 10 programas que más espectadores han logrado en 33 países: el informe más amplio hasta la fecha de lo que los usuarios ven en Netflix.

Escuadrón 6, la película de acción producida por la firma de streaming y dirigida por Michael Bay, y su serie fantástica The Witcher, cuya trama gira en torno a un cazador de monstruos, también atrajeron a un gran número de espectadores en Estados Unidos.

Netflix, que solía emitir contenidos de otras productoras, ahora confía más que nunca en sus propias producciones para conservar la fidelidad de los espectadores. De hecho, competidores como Walt Disney están retirando su contenido para ofrecerlo en sus propios servicios de streaming. Disney+ salió al mercado hace un mes -aunque aún no ha llegado a España-, mientras que las plataformas Peacock, de NBC Universal, y HBO Max, de WarnerMedia, llegarán al mercado en 2020.

Hasta ahora, Netflix todavía ha estado emitiendo ciertas producciones de Disney para completar su parrilla. De hecho, Los Increíbles 2, película de animación de Pixar (filial de Disney), fue el tercer estreno con más éxito en Netflix en los últimos 12 meses.

Las listas proporcionadas por Netflix acerca de las películas y series que han gozado de más popularidad en el último año proporcionan importantes conclusiones sobre el negocio de la firma aunque a su vez estas conclusiones son muy limitadas. Y es que no han sido verificadas por firmas externas a la empresa. Asimismo, las listas, basadas en la audiencia que tuvieron los programas durante los primeros 28 días después del lanzamiento, contabilizan a las personas que vieron al menos dos minutos de un programa o película. Para evaluar los lanzamientos del mes de diciembre, Nerflix se ha basado en previsiones. Además, puesto que la empresa estadounidense no ha dado prácticamente datos sobre su negocio en estos años, la información ahora publicada tampoco permite ver con perspectiva lo que funciona realmente en la plataforma.

En cualquier caso, según las conclusiones de Netflix, sus producciones lideraron todas las categorías, tanto en EE UU como en el extranjero. La película Misterio a bordo, protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston, fue la más vista en nueve países, incluidos Australia y Colombia. Mientras tanto, la tercera temporada de la serie española La Casa de Papel encabezó las listas en seis países, incluidos España e Israel.

De acuerdo a sus datos, las películas estadounidenses más vistas en 2019 fueron Misterio a Bordo, Escuadrón 6, Los Increíbles 2, El Irlandés y Triple Frontera. La categoría de programas más vistos -donde se incluyen series- estuvo liderada por la temporada tres de Stranger Things, The Witcher, The Umbrella Academy, Muertos para Mí y la temporada dos de You.