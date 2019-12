WhatsApp tendrá en iPhone un modo automático de ahorro de datos

Muchas veces os contamos las novedades que llegan a la Beta de WhatsApp y no hay que esperar demasiado para que estén disponibles en una de las releases de la App Store. Pero en el caso del modo oscuro, es sospechoso la cantidad de tiempo que les está costando publicarlo de una vez por todas.

Ahora si cabe la situación es peor porque con la nueva Beta 2.20.10.23 no hay cambios significativos en ese dark mode ya que los señores de Facebook se han dedicado a tocar otras funciones que, no es que nadie las quisiera, pero que no entraban dentro de la lista de prioridades de los usuarios.

Modo ahorro de datos automático

Seguramente sea el cambio más significativo de todos, que WhatsApp se vinculará a iOS 13 para ahorrar datos cuando activemos esa opción dentro del sistema operativo. Es decir, que en el momento en que el móvil esté ahorrando en el consumo de megas, la app de mensajería hará lo mismo por lo que no descargará ni fotos ni vídeos hasta que no se lo indiquemos nosotros manualmente.

Modo de datos automático y nueva forma de compartir.

Esta solución difiere sensiblemente de la que teníamos hasta ahora donde éramos nosotros los que seleccionábamos dentro de la aplicación si activarlo o no. Si en cualquier caso vais por la calle con este modo activado y no queréis que afecte a WhatsApp, tendréis que desactivarlo de iOS 13 por lo que el terminal dejará de ahorrar en el consumo de esos datos abráis la app que abráis.

Cambios en el interface

Además de ese principal cambio que afecta al core de la app, en esta Beta aparecen pequeños retoques estéticos, como el de la forma de presentar los contactos más frecuentes cuando queremos compartir fotos, vídeos o cualquier otro mensaje. Como podéis ver en la pantalla superior (derecha), se aprecian una serie de globos con los nombres de esas personas (o chats) con las que más nos comunicamos.

Por último, han añadido detalles (inapreciables seguramente) como el de mostrar el mapa cuando compartimos nuestra ubicación en modo oscuro si tenemos en iOS 13 activada esta opción de visualización. Como os decimos, es un detallito muy sutil pero que busca ir perfeccionando todo ese dark mode que, como antes os comentábamos, les está costando un mundo hacer llegar a la App Store.

Compartir ubicación con mapa en modo oscuro.

Es de imaginar que esta Beta sea la última que veamos en las próximas dos semanas y que todo lo que os hemos venido contando se materialice con una release en enero. Sería una buena manera de recibir el año, ¿no?