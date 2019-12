Cómo y por qué usar el teclado de Google en tu iPhone (o iPad)

El teclado de Apple ha sido siempre uno de los más herméticos del mundo ya que, hasta hace muy poco tiempo, apenas dejaba que lo personalizáramos, o que simplemente pudiéramos escribir más rápido deslizando el dedo por las teclas. Ahora, con iOS 13 han llegado nuevos cambios que lo ponen a la altura de los mejores aunque, aún así, lo mismo estás pensándote cambiarlo por el de Google.

Este G-Board, que es el que tienen los de Mountain View instalado en millones de dispositivos con Android, lleva ya años disponible en el territorio de Apple ofreciendo la mayoría de opciones y funciones que el original pero, ¿realmente nos beneficia usarlo dentro de nuestros iPhone e iPad?

El ecosistema Google en las teclas

La razón principal por la que el teclado de Google os va a venir de perlas es que tiene mucho más fácil aprender de nosotros y conocer exactamente cómo escribimos y nos expresamos. Si usáis habitualmente Gmail, o la suite de ofimática de Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones (amén de Chrome, YouTube, Google Fotos, etc.), el teclado se verá beneficiado de toda esa actividad ya que el algoritmo que hay detrás aprende con cada línea de texto que hayamos escrito con el fin último de ofrecernos una experiencia mucho más personalizada.

Gracias a ese aprendizaje que realiza a todas horas, el teclado sabrá qué cadenas de palabras usamos, qué latiguillos, si tenemos alguna expresión propia que no está en el diccionario, etc. De esta manera, no tendremos que perder tiempo en introducir manualmente esos "juas", "jajajajaja" o "fistro duodenal" que tanto nos gusta usar en los chats de WhatsApp porque ya conocerá que son una marca de la casa.

Configuración de G-Board para iOS.

Por si eso fuera poco, las recomendaciones de palabras que continuarán la frase son también más precisas por lo mismo, ya que todo el histórico de mails, documentos o interacciones en plataformas de Google son tenidas en cuenta para crear un patrón predictivo tremendamente efectivo. Además, en iPad incluye el texto continuo, deslizando el dedo para escribir más rápido, cosa que el de Apple todavía no ha integrado.

G-Board para iOS.

Si queréis instalar el teclado, debéis hacerlo descargando G-Board desde la App Store de iOS y, posteriormente, activando todos los permisos de uso dentro del sistema operativo. El más importante es el que tenéis en el menú de 'Teclados' dentro de la app, donde debemos seleccionar tanto la primera como la segunda opción. Sin esta última, todo el sistema de recomendaciones en el que se basa el algoritmo dejará de ser efectivo.

Además, este G-Board tiene una última ventaja y es que si, algún día, decidís dejar la plataforma iOS para marcharos a Android, todo ese histórico de datos y personalizaciones os lo podréis llevar con vosotros encima. Cosa que no ocurriría en el caso de utilizar otros keyboards... incluyendo el de la propia Apple.