Estas son todas las ofertas para comprar música más barata esta Navidad

Las navidades son un buen momento para conseguir ofertas en muchos productos y, algunos de ellos, lo hacen de forma limitada, con promociones especiales que es recomendable capturar antes de que se terminen. Y cuando hablamos de música, tenemos a nuestra disposición una oferta más que reseñable de servicios que con motivo de las fiestas ofrecen más por menos (algunos).

Así que toca mirar el panorama de los servicios musicales buscando esas gangas que nos faciliten el acceso a música de calidad. Spotify está claro que es el servicio líder, pero hay alternativas que también funcionan muy bien y que, para ir consiguiendo más tiempo de reproducción free nos van a venir de perlas.

Más meses gratis sin pagar

Nos hemos decidido a dar una vuelta por el catálogo de principales servicios de música en streaming y hemos encontrando algunas oportunidades realmente atractivas. Decir que todas intentan pescar a nuevos clientes por lo que si ya tenéis cuenta y suscripción lo mismo no os interesa aunque, como siempre, todo tiene truco.

Recordad que muchas de las ofertas son para usuarios nuevos o free dentro de la plataforma, por lo que si ya tenéis cuenta, nada mejor que daros de alta con otra dirección de correo, o usuario y contraseña, para obtener ese tiempo sin pagar del servicio que ofrecen. Si de todas formas, no tenéis a día de hoy ninguna suscripción activa en ninguna plataforma, entonces estas ofertas están dirigidas a ti.

Ofertas musicales de Navidad.

La primera en la que nos vamos a detener es la de Spotify, que vuelve a regalarnos tres meses gratis de su suscripción Premium por cero euros. Gratis. Si accedemos ahora a esa promoción de los suecos, no tendremos que pagar un euro hasta el 20 de marzo. Lo que no está nada mal.

En el caso de Apple, no hay ninguna oferta especial más allá del mes gratis que regalan por suscribirnos a su servicio, por lo que no hay cambios por Navidad. Mientras, Amazon sigue 'erre que erre' con sus cuatro meses de Unlimited por 0,99 euros. Ganamos un mes más que Spotify por menos de un euro, lo que nos llevará a no tener que pagar hasta el 20 de abril.

Deezer, sin embargo, tiene una promoción idéntica a la de Spotify, con tres meses del tirón completamente gratis. Si miramos al terreno de la música HiFi, la de alta fidelidad, Tidal no extiende su periodo de prueba más allá de los 30 días habituales, como Apple, por lo que a finales de enero ya estaremos pagando, al igual que Qobuz, que solo oferta ese mes sin cargo alguno.