Ya puedes escuchar Spotify y Amazon Music sin llevar el teléfono encima

Aunque nos pueda parece anticuado, que no tiene sentido en este mundo hiperconectado en el que vivimos, o que no entendemos quién podría querer un dispositivo así, lo cierto es que son muchos los usuarios que aprovechan el tiempo en el que hacen deporte para desconectar de todo, dejar el móvil en casa y centrarse solo en quemar calorías mientras escuchan su música favorita.

Por lo que dispositivos como este Mighty Vibe son esenciales para no estar pendientes del WhatsApp, de las llamadas o incluso del GPS y los kilómetros que hacemos. De ahí que se sigan vendiendo y, cada cierto tiempo, tengan actualizaciones que introducen nuevas mejoras.

Compatible con Amazon Music

Esta gama de dispositivos Mighty no son nuevos y el primero de ellos llegó en 2017, con la promesa de permitirnos llevar Spotify encima sin necesidad de tener al lado un teléfono móvil con conexión a internet. Y la cumplió, pero con la proliferación de nuevas plataformas y actores en el sector, este like IPod Suffle comenzó a quedarse algo descolgado.

Ahora, hoy mismo, acaba de llegar una actualización a la aplicación de Mighty Vibe para iOS por la que ya podremos utilizar nuestro reproductor para almacenar álbumes, canciones o playlist que tengamos creadas dentro del servicio de Amazon Music. Y funciona de manera idéntica a como ya lo viene haciendo con Spotify. Eso sí, aunque esta actualización ha llegado a los usuarios de iOS, los de Android tendrán que esperar todavía unas semanas ya que desde la compañía han asegurado que esta opción aterrizará en sus terminales a principios de enero.

Mighty Vibe con Spotify y Amazon Music.

Este Might Vibe funciona a través de una aplicación en nuestro smartphone, que nos permite descargar las pistas que nos apetezcan desde cualquiera de las dos plataformas musicales. La capacidad de este dispositivo no es muy elevada, máximo 1.000 canciones, pero recordad que está pensado para esas sesiones de ejercicio y entrenamiento que no van a durar más de una hora, ¿tal vez dos?, y no como un lugar en el que guardar toda nuestra biblioteca musical. Por lo que es muy normal que de un día para otro decidáis cambiar por completo todas las canciones que tenéis almacenada en él.

Si estáis interesados en una Mighty de estos, para olvidaros del móvil cuando salís a correr, podéis comprarlo en las principales tiendas online a un precio que ahora mismo está algo rebajado, y que se queda en 80 dólares, es decir, unos 72 euros al cambio.