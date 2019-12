Cómo escuchar en Spotify todos los éxitos de 2019 y de la década que termina

Termina el año 2019 y toca echar la vista atrás aunque, a buen seguro, que ya os habéis enterado de todo lo que hemos escuchado en los últimos 12 meses, o cuáles han sido nuestros gustos a lo largo de la década que termina. Hoy hemos decido que la teoría está muy bien, pero nos gusta más la práctica.

Y eso significa dejar a un lado lo que son los nombres propios de las (y los) artistas, grupos, bandas, géneros y tendencias para centrarnos en disfrutar de ellos, escuchando las múltiples playlists que desde Spotify han creado para que veamos cómo está el panorama mundial. Y de ahí que nos vamos a poner las botas paseando por los últimos 10 años.

Prepara el móvil y carga los cascos

Todos sabemos que las canciones más escuchadas de la última década son las de “Shape of you” de Ed Sheeran, “One Dance” de Drake, Kylay Wizkid, “Rockstar” de Post Malone y 21 Savage, “Closer” de The Chainsmokers y Halsey o “Thinking Out Loud” (de nuevo) de Ed Sheeran, pero os vamos a dar una pequeña guía para que añadáis todas estas playlist a las que podéis acceder simplemente pulsando en el enlace.

Listas de reproducción de Spotify.

Si preferís algo más cercano, que tenga que ver con 2019, Spotify también ha publicado una buena cantidad de playlist por distintas categorías que podéis escuchar. Aquí, los suecos han preparado contenidos más centrados en los que nos gusta aquí. Así, estas son las que tenéis disponibles.

Y para el final dejamos tres recomendaciones, por aquello de descubrir cosas nuevas. Concretamente, lo que Spotify denomina como los álbumes de la década. Y son estos: