BBVA nombra a Peio Belausteguigotia responsable de España en sustitución de Cristina de Parias

Peio Belausteguigoitia es licenciado en Derecho y diplomado en Económicas por la Universidad de Deusto. Se incorporó a BBVA en el año 1997 y, de manera progresiva, fue asumiendo nuevas responsabilidades, primero en riesgos y luego en negocio en distintas regiones de España. En 2017, cuando era director de la Territorial Norte, fue nombrado responsable de Desarrollo de Negocio de BBVA España, su función hasta ahora. Gonzalo Rodríguez sustituirá a Peio Belausteguigoitia como responsable de Desarrollo de Negocio de BBVA España. Tras más de una década en McKinsey, se incorporó a BBVA en 2013 y, en 2016, fue nombrado responsable de transformación digital en España. En 2018 pasa al área de Client Solutions como responsable global de la generación de productos y soluciones para clientes de banca minorista. Luís Simões sustituirá a Gonzalo Rodríguez como responsable de Retail Customer Solutions en el área de Client Solutions. Luís Simões inició su carrera en BBVA en 1998 en Portugal y ha desempeñado distintas funciones en banca minorista, corporativa y de empresas, con responsabilidad sobre actividades en distintos países en Europa además de Portugal, como son España, Bélgica, Reino Unido y Francia.

Fiscalidad BBVA impulsa la transparencia fiscal de las empresas europeas BBVA ha participado en la elaboración del informe 'Contribución fiscal total', que estudia la aportación en impuestos de las principales compañías europeas durante el pasado año. Este estudio, realizado por el Foro Fiscal de las Empresas Europeas (EBTF, por las siglas en inglés de European Business Tax Forum), pone en valor la contribución fiscal de estas compañías y fomenta la transparencia.

Sostenibilidad BBVA apuesta por la energía fotovoltaica en su sede central de Madrid La empresa EDF Solar ha instalado 523 módulos en la sede de la entidad financiera para la producción de 236.182 kilovatios-hora anuales. Con esta acción, BBVA reducirá el nivel de emisiones a la atmósfera en 106 toneladas de CO2.

'Podcast': ¿Cómo funcionan los planes de pensiones? 19 dic 2019

Lidia del Pozo Miguel Rodríguez Canfranc Tradicionalmente, durante los últimos meses del año, las entidades financieras intensifican sus campañas promocionales de planes de pensiones, y es habitual encontrar artículos sobre este producto en los medios de comunicación. Pero, ¿sabemos qué son los planes de pensiones? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo elegir el más adecuado? En esta edición de Edufin 'Podcast' explicamos cómo funcionan estos vehículos de ahorro pensados para complementar la pensión pública de jubilación.

Inversiones Plazo fijo on line para no clientes, una buena alternativa de inversión BBVA es uno de los primeros bancos en Argentina en ofrecer plazos fijos ´online´ para no clientes. La inversión es en pesos y se pueden constituir de manera gratuita y sin requisitos administrativos previos.

Información corporativa BBVA cierra su mayor venta de préstamos fallidos BBVA ha firmado la venta de una cartera de créditos fallidos (en su mayoría préstamos a consumidores) por valor bruto de 2.500 millones de euros. Esta operación es la mayor venta de una cartera de créditos fallidos que ha realizado BBVA hasta la fecha.

Cristina de Parias, hasta ahora responsable de BBVA España

