Adoptar una mascota, una nueva oportunidad de vida

"Hablo con ella". "Bailo con ella". "Me refiero a ella como mi niña y gente que no me conoce me pregunta si tengo una hija". "No podría vivir sin su compañía". "Es muy duro cerrar la puerta por la noche y estar solo".

Son algunos de los testimonios de las personas que protagonizan la campaña #AdoptarEsMasHumano, una iniciativa de Verti Seguros para concienciar a la sociedad de que adoptar es mejor que comprar una mascota.

Regalar un perro en Navidad o Reyes es una práctica muy común. Sin embargo, muchos de los que se adquieren durante estas fechas terminan siendo abandonados. "No es un regalo, ni un juguete". "Una mascota se acaba convirtiendo en uno más de la familia", destaca la compañía.

La campaña de Verti Seguros está centrada en las mascotas de los mayores. A la pregunta de "qué va a pasar con ella el día que ya no estés", los protagonistas del vídeo #AdoptarEsMasHumano muestran una profunda tristeza y reconocen no querer pensar en ello.

Los efectos positivos de los animales sobre las personas son reconocidos por la medicina; incluso en algunas enfermedades como el autismo y ciertas discapacidades como la ceguera facilitan la vida.

En el caso de la tercera edad son especialmente importantes, ya que su presencia mejora la actividad física y mental, palía la tristeza, sobre todo en las personas que viven solas (casi 5 millones en España y un tercio tienen más de 65 años), y les dota de responsabilidad, algo que también se va perdiendo cuando se van cumpliendo años.

Verti Seguros quiere que todas estas mascotas que hacen la vida más llevadera y feliz a sus dueños tengan siempre un hogar. Por esta razón está desarrollando junto con la protectora Salvando Peludos una proyecto que tiene como objetivo luchar contra el abandono animal. La asociación rescata perros de personas mayores que quedan huérfanos para que puedan ser adoptados. No obstante, su actividad se desarrolla en todos los ámbitos de acogida de animales que lo precisan.