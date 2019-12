Cómo hacer felicitaciones de Navidad rápidamente con el móvil

Se acercan algunas de las fechas más señaladas y entrañables del año y, por tanto, llega el momento de felicitar la Navidad a todos los familiares y amigos importantes, por lo que toca buscar cómo hacerlo: ¿con una foto de familia con padres e hijos disfrazados de Papá Noel? ¿Con una imagen de nuestro árbol con todas las luces encendidas?

Da igual lo que elijas porque lo importante es que sea algo tuyo, que hayas hecho tú, sin aprovechar los muchos GIF, vídeos e imágenes prediseñadas que nos acaban llegando a través de WhatsApp, Facebook o la aplicación que sea. Toca darle un poco al coco y felicitar estas fiestas con un christmas que nos defina.

El móvil, una herramienta imprescindible

Hace algunos años, si queríamos felicitar con una imagen a través del móvil, lo más sencillo era ir al ordenador, abrir Photoshop (o cualquier otro programa parecido) y convertir una imagen que nos gustara de internet en una tarjeta donde poner aquello de "¡Feliz Navidad!". Pero con el paso del tiempo, todos esos procesos se han simplificado.

Ahora es posible coger el móvil y tener una felicitación sencilla en apenas dos minutos. Eso nos permite, no solo corregir ese olvido el mismo día 24 de diciembre de no haber mandado a alguien un christmas, sino de personalizarlos según el chat al que vaya dirigido. No es lo mismo felicitar a nuestros padres que hacerlo con unas amigas de toda la vida.

Twinkly para iOS.

Para este trabajo os vamos a recomendar una aplicación tanto para iOS como para Android. Son de las que más valoraciones tienen y permiten utilizar muchas de sus funciones sin gastar un euro. También es cierto que la mayoría nos van a pedir compras extra a la hora de exportar con más calidad, conseguir animaciones, añadir músicas, etc. Ahí ya dependerá de lo mucho o poco que querías invertir en esas felicitaciones.

De todo lo que hemos visto tanto en la App Store de iOS como en la Play Store de Android, os dejamos con estas dos recomendaciones. Y son las siguientes: