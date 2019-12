Deutsche Bank lanza una oferta de ADR de Cellnex de 191 millones

Los inversores internacionales ponen el foco en Cellnex. Por ello, Deutsche Bank ha lanzado una oferta de ADR, que permite a los inversores extranjeros invertir en la teleco española en dólares, sin exponerse a los riesgos de la divisa. Los ADR son recibos de acciones, depositadas en bancos estadounidenses y que permiten que una acción europea se negocie en Wall Street sin salir a Bolsa en el parqué neoyorkino.

Deutsche Bank ofrece a los inversores estadounidenses 10 millones de ADR de Cellnex, de acuerdo a los documentos remitidos por el banco al regulador estadounidense de los mercados, la SEC. Cada uno de estos títulos equivale a la mitad de una acción de Cellnex, que cerraron ayer a 38,21 euros por unidad. Esto valora la oferta que lanza Deutsche Bank en un máximo de 191 millones, de acuerdo al cierre de la Bolsa de ayer.

Apetito voraz

Estas ofertas de ADR pueden ser promovidas por la propia empresa, que ve un mecanismo para cotizar en Wall Street ahorrándose los gastos de una OPV en Nueva York, como hacían las grandes empresas españolas en los 80, como Telefónica. No es este caso. El banco, al detectar el apetito de alguno de sus inversores por Cellnex, ha lanzado esta oferta sin contar con el respaldo de la empresa.

Estos títulos de Cellnex en dólares, además, no se intercambiarán en el mercado abierto de Wall Street. Están destinados al mercado OTC (Over The Counter, por sus siglas en inglés), que se realiza entre grandes inversores sin pasar por los parqués en abierto y dar cuenta a los reguladores.

Más allá de este programa auspiciado por Deutsche Bank, Cellnex cuenta con varios planes que permiten que sus acciones se intercambien en Wall Street. Ninguno de ellos, no obstante, está auspiciado por la compañía. De acuerdo a los registros de Bloomberg, los ADR de Cellnex que se negocian en Wall Street subían ayer un 0,58%, mientras que en la Bolsa española se dejaron un 1,82%.

Esta nueva oferta de Deutsche Bank responde al elevado apetito de los inversores por Cellnex. En lo que va de año sus acciones se han disparado en Bolsa un 94%. Una fortaleza bursátil que la compañía ha aprovechado para desplegar una agresiva estrategia de adquisiciones. En febrero amplió capital por 1.200 millones y recibió una sobredemanda de 16,6 veces. Volvió a recabar 2.500 millones de euros más y la sobredemanda entonces se situó en las 38,5 veces. Emitió además 850 millones en bonos convertibles y prepara nuevas colocaciones de deuda para los próximos meses.

Su capitalización se sitúa en los 14.720 millones en plena estrategia de adquisiciones. Entre otras operaciones, en los últimos meses se ha hecho con las torres del grupo británico Arqiva, 1.500 emplazamientos de Orange en España o la filial del ramo de la francesa Iliad. Operaciones que han recibido el aplauso unánime de los inversores.