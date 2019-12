¿Cuáles son los candidatos a entrar o salir del Ibex?

El Comité Asesor Técnico del Ibex (CAT) celebra hoy su cuarta reunión del año. El órgano encargado de determinar la composición del Ibex 35 se da cita cuatro veces al año, una por trimestre, pero en los últimos tiempos han sido las de diciembre y junio las que presentan las grandes novedades. En esta ocasión el consenso del mercado no espera grandes titulares. De hecho, la mayoría de los expertos consultados cree que no habrá cambios en la composición del índice de referencia aunque bien es cierto que alguno de los actuales integrantes no cumple con los criterios exigidos para formar parte del Ibex.

“Lo más probable es que no implemente cambios. Ence no cumple el requisito de capitalización mínima –que sea superior a al 0,30% de la capitalización media del selectivo en los seis previos– pero no hay candidatos claros a entrar en términos de volumen”, señala Bankinter en un informe, una idea que suscribe Natalia Aguirre, analista de Renta 4 que apunta que aunque BME se encuentra entre los mayores volúmenes negociados, esto obedece fundamentalmente a la opa lanzada por Six.

Aitor Méndez, de IG, afirma que aunque las acciones de Ence caen un 32,4% desde el pasado 24 de diciembre se encuentran entre 15 cotizadas más líquidas del selectivo. “Si los miembros del CAT optan por no quitar este “juguete” a los inversores, firmas como Acciona y Viscofan, con un volumen negociado realmente bajo para una compañía del Ibex, o empresas como Indra o Meliá, a la cola en los dos parámetros de capitalización y volumen negociado, podrían ser candidatas a dejar su sitio en la primera división de la Bolsa española”, afirma. El experto añade que fuera del selectivo hay compañías como Gestamp, Prosegur Cash o Sacyr que podrían adelantar a otras con una mayor capitalización como FCC o Catalana Occidente en la carrera por entrar en el Ibex, dado su mayor volumen de negociación en el último trimestre.

La última empresa en entrar en el Ibex fue MásMóvil, que en junio pasó a ocupar el puesto de Técnicas Reunidas. Desde su entrada en el selectivo la operadora se deja un 2,92%.

A la hora de determinar si un valor ha de formar parte o no del Ibex se tienen en cuenta varios requisitos. El más importante es el referente a la capitalización. En principio, solo pueden formar parte del Ibex 35 aquellos valores cuya capitalización media sea superior al 0,30% de la capitalización media del selectivo durante los seis meses previos a la reunión. A ello se unen otros como el referente a los asuntos relacionados con la liquidez.