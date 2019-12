Just Eat rechaza una nueva oferta de Prosus

La cadena de reparto de comida a domicilio Just Eat ha vuelto a rechazar la propuesta de compra del grupo holandés de tecnología Prosus, que elevó la retribución a 740 desde 710 peniques por acción. Just Eat asegura que la propuesta sigue infravalorando las acciones de la empresa, y mantiene su apoyo a la fusión con la firma de reparto rival Takeaway.com.

Según ha apuntado la empresa, la oferta solamente supera en un 16% el precio de mercado de julio, cuando se anunciaron las negociaciones con Takeaway.com. Éstas dieron lugar a una propuesta de intercambio de acciones. Aunque el canje valora Just Eat en unos 700 peniques, la guerra de ofertas se ha llevado la acción hasta los 781. Just Eat apunta que la oferta de Prosus no refleja los beneficios de protagonizar la primera fusión en un sector que se está consolidando. Prosus es el brazo inversor de la firma sudafricana Naspers, accionista de referencia de Delivery Hero. La última oferta supone valorar Just Eat en casi 6.000 millones de euros.

En Julio, Takeaway y Just Eat anunciaron un acuerdo para cerrar la compra de la empresa británica con el objetivo de crear una de las mayores plataformas online de envío de comida a domicilio del mundo. Ambas compañías aseguraron que el grupo resultante tendría una valoración de 10.100 millones de euros. El acuerdo entre ambas firmas buscara plantar cara a Uber Eats y Deliveroo.