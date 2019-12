La dirección de Six se reúne con Calviño para exponerle sus planes sobre BME

El gestor de la Bolsa suiza está dispuesto a quemar todas las naves para quedarse con BME. Six ya ha solicitado el plácet necesario al Gobierno para que apruebe la operación. Las infraestructuras de los mercados son clave para un país y la última palabra será del Ejecutivo. Pero los directivos de Six van un paso por delante y, en una visita de cortesía, se han reunido con la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, para explicarle los detalles de la operación, según fuentes socialistas.

La reunión tuvo lugar anteayer y su misión era dar a conocer el plan industrial de Six para BME, su tecnología y sus empleados. Jos Dijsselhof, consejero delegado de la compañía suiza, explicó sus planes a la virtual vicepresidenta si finalmente llega a conformarse un Gobierno que tendría como clave de bóveda el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Un portavoz de Six ha declinado hacer comentarios sobre esta información.

Dijsselhof y parte de su equipo se habían reunido previamente con el secretario de Economía del PSOE, Manuel Escudero, con la misión de exponerle los planes de la firma suiza para el mercado español. El encuentro, habitual entre el ministerio con todas las partes implicadas en una operación de este calado, fue cordial y se centró en la estrategia de BME, su tecnología y su plantilla, de unas 750 personas, en el nuevo grupo, según fuentes conocedoras de la reunión. Six ya ha dejado negro sobre blanco en la nota que envió a la CNMV que mantendrá “al menos por un periodo de cuatro años las marcas actuales de BME y las actuales actividades de negocio de BME, su sede, la localización de oficinas y su estrategia en España”. La misión de la cumbre con la actual ministra de Economía fue exponer que España será un país clave en la estrategia de Six, que prevé crecer en la UE y en América Latina.

Es más, Six no solo se ha comprometido a mantener la independencia de BME, que gestiona los mercados regulados españoles además de varias plataformas alternativas como el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Se llevará a Madrid su negocio de clearing (compensación, en la jerga bursátil española), como explicó el director financiero de Six, Daniel Schmucki, en una entrevista publicada el sábado 30 de noviembre en CincoDías.

El objetivo de Six, bajo el asesoramiento de BME, es hacer crecer esta área de negocio, previa a la liquidación y al registro y que supuso el 9% de la facturación de la empresa que pilota Javier Hernani en los nueve primeros meses del año. En la hoja de ruta están esbozadas incluso eventuales compras para competir con las dos actuales grandes cámaras europeas de compensación: LCH, controlada por la Bolsa de Londres (LSE) con un 80% del capital, y Eurex Clearing, de Deutsche Börse.

El Ministerio de Economía deberá dar su luz verde oficial a la operación de compra de BME en un plazo de 60 a 90 días, con un informe previo de la CNMV. El presidente del supervisor explicó que pueden imponerse condiciones a la compra. Así, fuentes conocedoras de la situación señalan que la autorización podría estar condicionada a un nivel de inversiones en España (Six destina unos 128 millones de euros anuales) y a la ampliación del blindaje para las instalaciones y para la plantilla del gestor patrio.

La propia Six señala en un documento que su actual tecnología para renta variable, ahora propiedad de Nasdaq, podría ser reemplazada por la de BME. “Durante tres años, en conversaciones con reguladores, Six prevé seleccionar las plataformas más óptimas para ofrecer un servicio orientado al cliente”, señala en una nota.