Apple TV+ ya no tiene sus contenidos en Español de España (solo Latino)

No penséis que es algo extraño en Apple, que esto de los idiomas de sus películas cambien de un día para otro. Es más normal de lo que imagináis. Las que vende, por ejemplo, pasan un día de estar en Español de España a no tenerlo disponible o al revés, sale a la venta un estreno sin nuestro idioma mientras otras plataformas como Google, Rakuten, Microsoft o Sony sí las tienen correctamente en sus tiendas.

Así que lo de hoy no sabemos muy bien qué significará pero el caso es que, desde hace unas horas, Apple TV+ no tiene ni un solo contenido en Español de España. Como mucho en Español de Latinoamérica que, como es sabido por todos, no es la mejor forma de escuchar una de las (pocas) ficciones que han estrenado los de Cupertino en los últimos tiempos.

Las series sí llegaron en nuestro idioma

Lo curioso de lo ocurrido es que cuando el pasado 1 de noviembre Apple TV+ llegó a nuestros dispositivos iPhone, iPad, Mac o Apple TV (y ahora Fire TV Stick), sí que estaban presentes todas las series con el Español de España entre sus opciones. Pero en las últimas horas ha desaparecido de forma general. Ni The Morning Show, ni See, ni For all Mankind ni ninguno de los otros contenidos puede escucharse en Español de España.

The Morning Show en Apple TV+.

Como podéis ver en la captura superior, la lista de idiomas disponibles se mantiene igual que en en el lanzamiento solo que quitándose de en medio el nuestro, por lo que si tienes una serie a medias, o bien recurres al Español de Latinoamérica o es mejor que lo pongas en versión original con subtítulos en español.

¿Un error o una decisión consciente?

A esta hora nadie sabe si se trata de un error de la plataforma, que ha desactivado el Español de España en todos los contenidos, o de alguna decisión por culpa de un problema que pudiera afectar a los acuerdos de Apple con algún partner que no está demasiado contento con la plataforma.

Sea como fuere, desde Apple nadie ha dicho nada y no hay versión oficial pero en el momento que se conozca, no dudéis que podréis leerlo aquí mismo, sobre todo, para tranquilidad de los muchos usuarios que están viendo alguna de las nuevas ficciones de los de Cupertino. Eso sí, si tenemos que guiarnos por la experiencia de la iTunes Store y sus películas, hay veces que tardan semanas en poner remedio a algo que debería ser, casi, instantáneo. ¿No?