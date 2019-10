La aplicación de Apple TV llega a los Fire TV Stick de Amazon

Apple parece que ha visto la luz y comienza una nueva etapa en la que piensa que es hasta positivo abrirse a los demás, sobre todo en todo lo que se refiere a que algunos de sus servicios acaben en dispositivos que no son necesariamente propios: ni iPhone, ni iPad, ni Mac, ni nada.

Hace ya algunos años nos sorprendió con la llegada de Apple Music y de un tiempo a esta parte su AirPlay, y Apple TV, también va a llegar a otros dispositivos como Smart TV, lo que permitirá a usuarios de iPhone enviar contenidos de una manera más rápida y sencilla.

Luna de miel con Amazon

Así que tras esa especie de Perestroika de Apple ahora acaba de anunciarse que la aplicación de Apple TV la está disponible para algunos modelos de Fire TV Stick que se venden en nuestro país, concretamente, los dos últimos que han llegado hace apenas unas semanas: el modelo 4K y el FullHD (1080p) con Alexa integrado en el mando a distancia.

Nueva 'app' de Apple TV con Apple TV+.

Con esta app entre las disponibles dentro de la tienda de Amazon los usuarios que vayan a tener la suscripción de Apple TV+ podrán verla sin problemas y utilizar televisiones que, de otro modo, no serían compatibles, salvo que tuviéramos un Apple TV (físico) que es, aproximadamente, tres o cuatro veces más caros que los dispositivos de Amazon.

Con la llegada de esa aplicación, los usuarios disfrutarán del mismo contenido que tienen los que usan iPhone, iPad o Mac para ver películas y series ya que las compras que tengan en sus ID de los de Cupertino aparecerán ahí del mismo modo que lo hace en el resto de dispositivos móviles.

La tarifa plana llega el 1 de noviembre

No parece casual que esta aplicación de Apple TV llegue a los Fire TV Stick de Amazon (EE.UU., Canadá, Reino Unido., India, Alemania, Francia, Italia y España) una semana antes del estreno de Apple TV+ que, si no lo sabéis, tendrá un coste de 4,95 euros al mes, y que de primeras llegará con algunas producciones originales (The Morning Show, por ejemplo), aunque el catálogo irá cogiendo fuerza en los próximos meses.

Esta apertura significa que los usuarios que tengan sus compras hechas en dispositivos móviles podrán utilizarlas en los Fire TV Stick y, en caso de que quieran suscribirse o adquirir otro tipo de contenidos, la app también les permitirá hacerlo.