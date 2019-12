Mario Barros, nuevo director del Grupo de Derecho Laboral de Uría Menéndez

Mario Barros, socio de Uría Menéndez, ha sido nombrado hoy por el Comité de Dirección del despacho como director del Grupo Laboral en sustitución de Ignacio García-Perrote, que el pasado jueves día 28 fue elegido magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y que ha dirigido el departamento desde 1999.

Mario Barros se incorporó a Uría Menéndez en el año 1996 y es socio del despacho desde el año 2008. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, fue estudiante invitado en la Stiftung Maximilianeum de la Ludwig-Maximilian-Universität de Múnich (Alemania) y obtuvo la diplomatura en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

Acumula una amplia experiencia en toda clase de materias laborales y es autor de numerosos artículos y contribuciones a obras jurídicas. Ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid y, en la actualidad, imparte clases en ICADE. Además, figura en los principales directorios jurídicos internacionales (Chambers & Partners, Who’s Who, Best Lawyers, etc.) como abogado experto en el ámbito del derecho de trabajo en España.

El departamento continuará manteniendo un estrecho vínculo con el mundo académico y universitario, con la presencia de Jesús R. Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, que se incorporó al despacho este año. Mercader, experto en el impacto de la economía digital en las relaciones laborales, ha centrado sus investigaciones más recientes en la proyección económica de las instituciones laborales y, en particular, en el impacto en el trabajo de los procesos de digitalización y robotización.

Para Salvador Sánchez-Terán, socio director de la firma, “el nombramiento de Mario Barros, un excelente profesional hecho en la casa, supondrá mantener el nivel de prestigio y de calidad del Área Laboral de Uría Menéndez. Agradecemos muy sinceramente a Ignacio García-Perrote su imborrable contribución al despacho durante tantos años y le deseamos el mayor de los éxitos en el Tribunal Supremo”.