Genç: la banca tendrá éxito “si se pone las pilas” en la gestión de datos

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha advertido de que el sector bancario tendrá éxito compitiendo con los nuevos operadores digitales si "se pone las pilas" en la gestión de datos, pues su correcta utilización le permitirá reducir a cero sus tasas de morosidad, mejorar su eficiencia y captar nuevos clientes.

Así lo ha señalado durante su intervención en el XV Encuentro del Sector Bancario organizado este martes por IESE en Madrid, donde ha anunciado que más de la mitad de los clientes de BBVA en el mundo ya utilizan los canales móviles, uno de los porcentajes más altos del sector.

En este escenario, Genç ha destacado la enorme inversión en transformación digital que está acometiendo el sector bancario y la gran cantidad de datos que están a disposición de las entidades, que se están utilizando para ayudar a los clientes pero no se están aprovechando para captar nuevos usuarios.

Según ha relatado, los clientes están, por lo general, apegados a su banco, por lo que es difícil que cambien de entidad, al tiempo que los bancos desconocen cómo llegar a nuevos clientes y cómo fiarse de los que no conocen, por ejemplo a la hora de concederles un crédito o una hipoteca.

"Tenemos datos del comportamiento del cliente, y hay que utilizarlos para mejorar nuestra relación con el usuario, pero también para tomar decisiones en materia de riesgo, porque si usas bien los datos, los impagados tienen que ser cero, ya que no deberías dar dinero a gente que no te lo va a devolver", ha explicado.

Asimismo, el directivo considera que el sector debe "dar un paso más" y utilizar la tecnología para mejorar su eficiencia, pues los procesos todavía no son 100% digitales y el 70% de los costes de BBVA proceden de salarios e inmobiliario.

"Si digitalizamos los procesos, podemos recortar los costes muchísimo, pero para esto el cliente tiene que poder, a través de estos medios, hacer un proceso de extremo a extremo sin tener que llamar a nadie ni acudir a ningún sitio, y esto es una tarea que nos queda por delante", ha reconocido.

Por el contrario, los nuevos operadores tienen menores costes, al contar con procesos totalmente digitales y una mentalidad enfocada en la captación de clientes, si bien el sector tradicional cuenta con la ventaja del factor humano.

"Si siguen en este camino, seguramente van a tener éxito, pero si los bancos se ponen las pilas, no me preocupa, porque nosotros tenemos la confianza de nuestros clientes, la base de clientes, la marca y el poder de marketing, además de otra cosa que ellos no puede replicar: que tenemos mucha gente", ha asegurado Genç.

De esta manera, el directivo considera que si el sector bancario continúa avanzando en la digitalización, a la vez que mantiene el valor añadido de la parte humana, será "imbatible". "La posición de BBVA es muy sencilla: si podemos gestionar bien los datos vamos a tener éxito. Si no, no", ha asegurado.