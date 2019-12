Bankia lidera la captación en fondos con 136 millones en noviembre

La gran vencedora en la batalla de los fondos de inversión del mes pasado fue Bankia. Su gestora captó 135,9 millones de euros en términos netos (suscripciones menos ventas), seguida de CaixaBank AM (+90,9 millones), Ibercaja Gestión (+76,1), BBVA AM (+60,8) y Santander AM (27,3), según los datos provisionales publicados por Inverco, la asociación del sector.

Bankia Fondos, la cuarta gestora en términos de patrimonio con 19.163,4 millones de euros, es además la segunda que más crece en términos relativos en cuanto a patrimonio, con un alza del 12,3%. La primera es Mutua Madrileña con un 13,1%.

La cuota de mercado del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri es del 7,02%, frente al 17,06% de CaixaBank, al 14,87% de BBVA y al 14,00% de Santander AM. El ranking de captaciones netas entre enero y octubre, también está liderado por Bankia, con más de 1.100 millones de euros, según los datos recopilados Inverco. La gestora cuenta con 74 carteras registradas en la CNMV y con 72 sociedades de inversión de capital variable (sicavs).

Los perdedores del mes pasado en cuanto a suscripciones netas fueron Allianz Popular (-161,7 millones de euros), Sabadell AM (-87,9), Kutxabank Gestión (-45,7 millones), Bankinter Gestión de Activos (-23,2 millones) y Mutuactivos (-10,1). En términos absolutos, los fondos de inversión registraron en noviembre un comportamiento plano en cuanto flujos, con unos reembolsos netos de 62 millones de euros en el mes. La buena noticia es que en el conjunto del año las suscripciones netas fueron positivas con un total de 137 millones.

Es más, el crecimiento en patrimonio es aún más cuantioso, con un incremento de 1.743 millones de euros en noviembre hasta situar su volumen de activos en 272.974 millones de euros, un 6% más que en diciembre de 2018, gracias alza de los mercados. Entre enero y noviembre, los fondos de inversión acumulan un incremento de patrimonio de 15.460 millones. “La positiva evolución de los mercados de acciones ha generado una cierta reducción de la aversión al riesgo en los partícipes, que han demandado durante el mes fondos con gran exposición a acciones”, señala Inverco.