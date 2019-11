Los analistas valoran Telefónica Hispanoamérica en unos 12.000 millones de euros

Moody’s. Carlos Winzer, vicepresidente de Moody’s, señala que el movimiento de Telefónica tiene un efecto neutro, tanto desde el punto de vista crediticio como del rating. El experto rebaja la relevancia de las medidas, y apunta que la separación de Brasil del resto de Hispanoamérica da a entender que esta región deja de ser estratégica. Winzer indica que con la medida se mejora la identificación de posibles activos que puedan salir a la venta.

España. Además, señala que no hay cambios en la política financiera, cuyo objetivo sigue siendo la reducción de deuda, y se mantiene la remuneración al accionista. No obstante, advierte de que no se ha incluido nada nuevo de cara para acelerar el recorte de deuda. Winzer cree que el reto de Telefónica es lograr un crecimiento sostenido de los ingresos en España, su mercado principal, en el que ha hecho una fuerte inversión en fibra. Y añade que el crecimiento de España sí sería clave para la reducción de deuda y la mejora del rating.