Ibex en directo: Las Bolsas recobran el optimismo sobre la negociación comercial

Nuño Rodrigo

BME nombra director de su Instituto a Enrique Castellanos

Enrique Castellanos, responsable de formación de Instituto BME, pasará a ser el director del centro de formación de BME a partir del próximo enero. Beatriz Alejandro, actual directora, ha decidido no continuar en la empresa para emprender nuevos proyectos profesionales.

Enrique Castellanos es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, cursó los estudios Options, Futures and Other Financial Derivates en la London School of Economics y es Financial Risk Manager por GARP. En la actualidad es director académico del prestigioso mFIA. Adicionalmente, es autor de los libros “Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico” y “Lecturas mFIA”. También ha publicado numerosos artículos en el ámbito de la Universidad y en los medios de comunicación. Lleva 18 años vinculado a BME.