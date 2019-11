Los sindicatos critican que la banca intente sortear el registro horario

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, EFE

Los sindicatos se reúnen mañana, 26 de noviembre, con la Asociación Española de Banca (AEB) en una nueva mesa negociadora sobre el convenio colectivo del sector bancario, en la que se prevén pocos cambios de postura por parte de la patronal.



La AEB podría estar intentando sortear la ley del registro horario mediante la firma por parte de los trabajadores de un documento "no obligacional y lleno de condiciones", según fuentes sindicales consultadas por Europa Press.



Así, además de la "reticencias habituales", la patronal bancaria estaría planteando un modelo de registro en soporte papel que no cumpliría la ley y que, además, se ha detectado en otros sectores que es inadecuado.



"El registro horario tiene que ser verificable y no manipulable, y el soporte papel no lo es", han subrayado las mismas fuentes, al tiempo que han criticado que el de la banca es un sector en el que se han hecho "millones de horas gratuitas, que no son extraordinarias porque no han

sido pagadas".



De este modo, teniendo en cuenta que este documento tendría que haber estado firmado el pasado mes de mayo, los sindicatos han advertido de que quizá van a tener que proceder a presentar "una batida" de delitos ante los tribunales de Justicia o denunciar a la Inspección de Trabajo como ya hicieron cuando no existía una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados.



Fuentes de la AEB consultadas por Europa Press han remarcado que el calendario de aplicación de la ley queda en suspenso en caso de que la negociación se mantenga abierta, como es el caso. "El objetivo final es llegar a un escenario de consenso lo antes posible", han apostillado.

El sector de ahorro ya llegó a un acuerdo con la banca, que fue ratificado hace ya unos meses, pero aún no se ha plasmado en acuerdos individuales. El único banco que ha llegado a un acuerdo ha sido BBVA, que firmó a finales de septiembre su acuerdo con los sindicatos, y que comenzó a funcionar el pasado lunes 18 de noviembre.