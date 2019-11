Javier Fernández-Lasquetty: “El PSOE no debería limitar los impuestos bajos, debe imitarlos”

Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid Pablo Monge

Hemos iniciado un nuevo ciclo de reducción de impuestos en la Comunidad de Madrid", anuncia Javier Fernández-Lasquetty (Madrid, 1966), consejero regional de Hacienda y Función Pública, quien defiende esta fórmula como "la base del mejor comportamiento económico". Tras aprobar la pasada semana un primer paquete en este sentido, se compromete a "rebajar en medio punto todos los tramos" de IRPF "a lo largo de la legislatura" y promete acudir a los tribunales, si hace falta, para evitar la armonización fiscal del PSOE.

Acaba de aprobar nuevas rebajas fiscales, ¿cuál es su ambición?

Es el primer proyecto de ley del nuevo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Expresa la prioridad que significa la reducción de impuestos. Son tres deducciones que estimamos van a dejar en manos de las familias más de 16 millones de euros y que van a beneficiar a 30.000 familias al año. Son para atender a personas que sostienen a sus padres, si tienen más de 65 años o están discapacitados, con una reducción de 500 euros en la cuota del impuesto; para los jóvenes que quieren acceder a una vivienda, con la deducción de los intereses del préstamo con un límite de 1.000 euros anuales, y una deducción de los intereses de préstamos pedidos para cursar estudios universitarios.

Otra de sus iniciativas ha sido demandar al Gobierno por los 377 millones del IVA de 2017. ¿Por qué otras regiones no se les suman?

No lo sé. Nosotros lo hicimos para que no pasaran dos meses desde la liquidación. Hacienda acordó una modificación técnica en la manera de comunicar el IVA en 2017 y hay un mes que desaparece, pero eso no tiene que traducirse en una merma de ingresos para las comunidades. Los madrileños pagaron su IVA en diciembre de 2017, nos corresponde y vamos a seguir el trámite en los tribunales.

También reclaman 127 millones del Consorcio de Transportes y 54 de las entregas a cuenta, ¿qué les ha contestado Hacienda?

En total son 558 millones de euros, equivale a la factura de todos los fármacos que consumen los madrileños en cinco meses. No es ninguna broma. El Ministerio de Hacienda pretende mejorar sus cifras, que no son nada buenas, con el dinero de los demás, lo cual está muy feo y no se puede hacer ni por lealtad institucional ni por rigor en las cifras. La respuesta de la ministra de Hacienda ha sido que la aportación al Consorcio de Transportes nos la haría llegar este año. Sobre el IVA, que el mes de diciembre de 2017 ha desaparecido para siempre. Y luego hay 54 millones de diferencia en las entregas a cuenta que, nos dice, es por bajar el IRPF a las rentas más bajas, pero la cifra de renta que nos da en 2019 es más alta que la que daba en 2018. Vamos a reclamar todos y cada uno de los euros que correspondan a Madrid.

¿Cómo casa perder esos recursos con seguir bajando impuestos?

Casa perfectamente. Que queramos que los madrileños tengan en su poder una mayor parte de lo que ganan no significa que renunciemos a lo que nos corresponde con el sistema de financiación, incluso con uno que perjudica claramente a la comunidad. Quiero que ese dinero se lo quede la gente, no la ministra de Hacienda.

¿Sufre Madrid la desaceleración? ¿Cumplirá el objetivo de déficit?

La comunidad va mejor que la media nacional, con un crecimiento anual del 2,8% frente al 2%, pero Madrid no es una isla, se ve afectada por la ralentización. Por eso nos preocupan las medidas del PSOE, que habla de subir gasto e impuestos en miles de millones. El déficit de la comunidad este año no estará por encima del 0,1%, que es el límite, cumpliremos. Y el año que viene será cero. No es bueno gastar más de lo que se ingresa.

¿Y tendrá la región presupuesto de 2020 o la prórroga del actual?

Esperamos que sí. La cuestión es cuándo. Depende de si se forma Gobierno de la nación y de cuándo se nos comuniquen los ingresos que vamos a tener en 2020. No nos los han dicho a ninguna comunidad, por eso 12 de las 17 hemos optado por empezar 2020 con los presupuestos de 2019, que en Madrid son los más altos de la historia.

¿Y si el nuevo Gobierno nacional no logra aprobar Presupuestos?

Me parece difícil que se llegue a formar Gobierno sin haber acordado también los Presupuestos. Otra cosa es cómo sean. Infunde temor generalizado, no solo a los empresarios, pensar en cómo serán unos Presupuestos pactados por PSOE, Podemos, lo que está a su izquierda, más los independentistas. Es preocupante. Creo que [José Luis Rodríguez] Zapatero se va a quedar muy corto comparado con lo que viene. No es para estar tranquilo.

¿Le preocupa el plan del PSOE de armonización fiscal regional?

El PSOE no nos debería limitar esa política de impuestos bajos, igual lo que debería es imitarla a escala nacional y en las comunidades que quieran hacerlo. Lo que nos quiere imponer es depredación fiscal socialista obligatoria. Vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para impedirlo. Nosotros creemos en el gasto público limitado y por eso tenemos impuestos bajos.

¿Irán a los tribunales para luchar contra la armonización fiscal?

Nosotros vamos a plantar batalla a eso por todas las vías: política, argumentativa, dialéctica y, si llega el caso, judicialmente también.

Les acusan de dumping fiscal...

Lo de dumping fiscal no se corresponde con la realidad. Todas las demás comunidades pueden hacer las mismas reducciones de impuestos. Algunas lo han ido haciendo. Madrid fue la primera que bonificó al 99% sucesiones. Andalucía lo acaba de hacer, o Castilla y León... El presidente del Gobierno tergiversa y dice que esto lo puede hacer Madrid porque es la capital. Aquí se recaudan al año 78.000 millones entre IRPF, IVA e impuestos especiales, de los cuales 18.000 son los que se quedan para financiar la comunidad. Los 60.000 restantes, y nos parece bien, van a financiar gastos del Estado, las demás comunidades o los ayuntamientos.

¿Qué reclamaría en una reforma de la financiación autonómica?

Que no haya tantos factores que deformen el cálculo del número de personas a la hora de asignar los fondos. Ser la comunidad de la que salen el 70% de los fondos de cohesión, de solidaridad entre comunidades, nos hace sentir orgullo. Queremos hacer España. Lo que no nos parece justo es que un madrileño valga menos que un español de otra región a efectos de atención sanitaria, educativa o social. Madrid, siendo la primera comunidad en recaudación por habitante, termina siendo la duodécima en recursos. Está demasiado desequilibrado.