Schroders hace caja con BME: vende acciones por 7,2 millones

La gestora británica Schroders se ha deshecho de un total de 201.342 acciones de Bolsas y Mercados Españoles (BME), cuyo valor asciende a 7,2 millones de euros según el precio que marcaron sus títulos el pasado martes, fecha en la que se llevó a cabo esta venta, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Al no poseer una participación significativa, superior al 3%, Schroders no tendría la obligación de comunicar este cambio en su posición, si bien el supervisor le obliga cuando el emisor de los títulos del que es propietario está siendo objeto de una operación corporativa como una opa.

Schroders contaba con el 1,039% del accionariado de BME, pero su capital se ha visto reducido ahora hasta el 0,789%, lo que representa un total de 667.423 acciones. Según el precio de cierre de este jueves, esta participación tendría un valor de 23,84 millones de euros. De este modo, la gestora británica se ha desprendido de 201.342 títulos del operador bursátil aprovechando el rebote de más de un 38% que experimentó el valor tras conocerse que la suiza Six había ofrecido 2.842 millones de euros por el 100% del capital de BME, a razón de 34 euros, y después de que se confirmara el inicio de conversaciones con Euronext.

Precisamente este jueves, el consejero delegado de BME, Javier Hernani, ha indicado que si otro operador bursátil quiere hacerse con su capital tendrá que presentar una oferta que mejore el precio y el plan industrial propuesto por la suiza Six, única oferta en firme hasta el momento. Hernani ha explicado que Six ha impulsado una operación amistosa que "potencia a España" y que les parece interesante, tanto en precio, como por el plan industrial que plantea. Así lo reconoció también el consejo de administración en una valoración preliminar nada más conocerse los términos de la opa.

No obstante, el consejero delegado de BME ha indicado que la opa de Six abre la puerta a un largo periodo en el que otras compañías pueden acercarse. "Esto va a ser una maratón, va a durar muchos meses, ya veremos quién se acerca y quién no", ha apostillado. En este sentido, Hernani ha subrayado que quien venga detrás "evidentemente tendrá que mejorar el precio y los compromisos de estabilidad, integridad y solvencia del mercado español".

A su vez, el consejero delegado de Euronext, Stéphane Boujnah, ha reiterado su interés en BME y ha confirmado estar en conversaciones sobre un proyecto de oferta que ya le ha enviado al consejo, al tiempo que ha insistido en que a los accionistas del operador español les debería interesar un acuerdo con la compañía que dirige por la posibilidad de formar parte de un proyecto europeo, entre otras cosas.