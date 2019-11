Paloma Pérez, nueva directora de operaciones de Engel & Völkers

Engel & Völkers AG ha nombrado a Paloma Pérez Chief Operating Officer (directora de operaciones), con el objetivo de impulsar la expansión global de la compañía, especializada en la venta de casas de lujo. La directiva española será la responsable de todo el negocio de franquicias de la inmobiliaria alemana, así como de las operaciones de los Market Center de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Kai Enders continuará dirigiendo y gestionando las operaciones en la región DACH (Alemania, Austria y Suiza).

La compañía alemana explica que su entrada en el Consejo de Administración es un "paso natural dentro de la carrera ascendente" de Paloma Pérez en la compañía desde que en 2013 cogiera las riendas del Market Center de Madrid.

Desde entonces, Pérez ha sido "una pieza clave" en la estrategia de las operaciones internacionales de la marca hasta llegar, en enero de este mismo año, al Comité ejecutivo internacional de Engel & Völkers, añade la firma en una nota de prensa.

“Con el nombramiento de Paloma Pérez, Engel & Völkers consigue un líder destacado cuya experiencia tecnológica será muy valiosa para el futuro de la compañía”, afirma Sven Odia, CEO de Engel & Völkers AG. “Estoy deseando trabajar con Paloma mientras proseguimos la expansión internacional de la marca”, añade.

Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPM, Paloma Pérez ha cursado un Executive MBA (Master of Business Administration) y un PDG (Program for General Managers) en IESE y un PLD (Program for Leadership Development) en Harvard Business School. Pérez tiene más de 27 años de experiencia, 20 de los cuales ha ocupado cargos directivos como la vicepresidencia de ventas y operaciones para EMEA en Best Doctors y el puesto de COO en Pelayo Seguros.