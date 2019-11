Cómo buscar cualquier dispositivo que no encuentras por casa

Ya os hemos contado que es una mala idea guardar portátiles o tablets en el coche por culpa de unas apps que podemos instalar en nuestro móviles, pero ahora nos vamos a centrar en el buen uso que podemos hacer de estas herramientas.

Se trata de escáneres Bluetooth que son capaces de detectar cualquier objeto que esté a la vista, o no, y que nos sirven para encontrarlos cuando tenemos demasiadas cosas guardadas y no nos acordamos de dónde las pusimos: un tablet, un móvil, unos auriculares, etc.

Cómo encontrar lo que buscamos

Lo primero es ir a la tienda digital (iOS o Android) y hacer una búsqueda de apps con las palabras clave "escáner bluetooth". Escoged la que más votos positivos y reseñas tenga y la descargáis. Una vez abierta casi todas funcionan de la misma manera: activamos un análisis para encontrar todos los dispositivos que hay en nuestra casa (y en las de alrededor) y cuando identifiquemos el que estamos buscando, pulsamos en él.

Buscar dispositivos gracias al Bluetooth.

Esas aplicaciones aquí varían sensiblemente su funcionamiento, pero las más populares abren un indicador de señal que se va acercando al nivel máximo de señal Bluetooth cuanto más cerca estamos del objeto perdido. Solo hay que llegar hasta el punto que nos indica y lo habremos encontrado. Así de fácil.