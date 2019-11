Sony SRS-WS1, el altavoz inalámbrico que escuchas sobre tus hombros

Si eres de los que lleva disfrutando de la tecnología desde aquellos míticos tiempos del 'made in Japan', seguro que eres de los sigue teniendo a Sony en la cumbre de los dispositivos con el diseño más cuidado y sugerente. En los últimos tiempos también es cierto que no han alcanzado ese listón en algunas ocasiones, pero con este SRS-WS1 vuelven por 'do' solían.

Sony SRS-WS1.

Eso sí, los japoneses siguen poniendo nombres ininteligibles a sus modelos, de esos que es imposible recordarlos, pero son tantos años de tradición que seguro que les pesa a la hora de tomar otro rumbo. Sea como fuere, estos altavoces inalámbricos de cuello son una verdadera maravilla.

Sony SRS-WS1 en su base de carga.

Ver la tele, jugar, escuchar música...

Los Sony SRS-WS1 son unos altavoces inalámbricos de cuello que os recordarán a aquellos LG Tone de hace algunos años, un dispositivo personal y que se vende como la mejor experiencia de audio que podemos tener, gracias a su efecto inmersivo y envolvente.

Sony SRS-WS1.

Lo que más llama la atención es su diseño, que le da el aspecto de una almohada de viaje y que tendremos que colocarlo sobre nuestros hombros. Eso nos permitirá, no solo escuchar el sonido que dirige hasta nuestros oídos de una forma clara un nítida, sino permitir un rango de niveles que evitará molestar a todos los que tengamos alrededor.

Sony SRS-WS1.

Aunque es un dispositivo inalámbrico, no funciona como un altavoz Bluetooth que se vincula directamente a nuestro smartphone, ya que lo tendremos que hacer a través del emisor/receptor que trae, y que es el que físicamente se conecta a la televisión, a la consola o al móvil. Bien a través de un conector de audio tradicional, o de la salida óptica del dispositivo. Esto significa que no lo podréis llevar por la calle y su uso se ciñe, exclusivamente, a nuestro hogar, o la oficina. Una pena porque realmente debe ser toda una experiencia dar un paseo con él puesto en el cuello.

Aun así, este Sony SRS-WS1 cuenta con una autonomía de 7 horas de funcionamiento ininterrumpido, y un tiempo de carga que el fabricante sitúa en alrededor de unos 180 minutos. Lo tenéis disponible para reservar, los envíos comenzarán el próximo 1 de diciembre y si lo compráis ahora os harán un descuento: en vez de los 270 euros de su precio recomendado, os lo dejarán en 225 solo.