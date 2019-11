Google Maps ya te permite activar la vista 3D con el móvil

Si hace 20 años nos hubieran dicho que acabaríamos teniendo un mapa de todo el planeta Tierra en la palma de nuestra mano, habríamos llamado loco al que se atreviera a tanto. Y hemos llegado a un punto donde ver desde el aire ciudades, pueblos y campos no nos parece suficiente.

Así que, tal vez por esa razón, llegaron las tres dimensiones a los mapas, para enseñarnos cada rincón del mundo con el mismo detalle que si estuviéramos allí en persona. Por desgracia, hasta hace unas pocas horas, esa función no se encontraba activa dentro de la aplicación de Google Maps para móviles y teníamos que ir a verla al ordenador.

De momento, primero en Android

La actualización de Google Maps ha llegado a Android, que ya nos permite seleccionar la vista 3D de todos los mapas. Así, podremos visitar lugares de interés, edificios y toda clase de elementos que forman parte del paisaje con las mismas proporciones y formas que encontramos en la realidad. Del mismo modo que lo podíamos hacer a través de Chrome.

Cómo activar la vista 3D en Google Maps.

En la aplicación de iOS, a esta hora, no está la opción de visualizar los mapas en tres dimensiones aunque no descartamos que en las próximas horas o días llegue el update a la App Store. De momento, solo la aplicación para el sistema operativo de Google nos permite activar esta vista y, al mismo tiempo, la de Street View.

Si queréis ver los mapas en 3D lo único que tenéis que hacer es entrar en la aplicación y pulsar en el botón que tenéis a la derecha y que representa dos capas superpuestas. Una vez que tocamos ahí aparecerán, abajo del todo, esos dos nuevos modos de visualización: el tridimensional y el de Street View.

Ojo, es importante decir que si hacéis ese cambio cuando os encontráis en una zona donde no existen los mapas 3D, pensaréis que no funciona o que algo va mal. Nada de eso. Para verificar que tenéis la última versión instalada, nada como ir a una gran ciudad (capital o población con varios cientos de miles de habitantes) para corroborar que todos los edificios o monumentos os aparecen ya correctamente. Y por último, decir que la vista 3D solo está activada para la visualización estándar de los mapas. Si cambiamos a satélite o relieve, automáticamente volveremos al mapa 2D clásico que no muestra ningún elemento en perspectiva.