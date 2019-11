Moody's prevé que el PSOE logrará formar Gobierno

La agencia de calificación Moody's cree que el acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE logrará los apoyos necesarios para dar lugar a un Gobierno operativo. "La situación política sigue siendo compleja en medio de una mayor fragmentación del Congreso, pero en contraste con las elecciones de abril, esperamos que se forme un Gobierno funcional", asegura la firma en un informe en el que analiza el panorama político actual en España.

Para ello, los analistas son conscientes de que el PSOE necesitará el respaldo de múltiples formaciones además del de la morada. "Los socialistas y Unidas Podemos se han puesto rápidamente de acuerdo para conformar un Gobierno, y aunque les falten todavía los votos necesarios en el Parlamento, esperamos que sean capaces de conseguir el apoyo de varios partidos pequeños y regionales", afirman.

El hecho de que el Gobierno esté conformado por diferentes partidos políticos no es sinónimo de inestabilidad para Moody's, "la experiencia de otros países de la eurozona demuestra que las coaliciones entre diferentes partidos y los Gobiernos apoyados en diversas formaciones no son necesariamente una receta para la inestabilidad y la inacción", defienden. No obstante, debido a la "limitada experiencia" que tiene España en este tipo de Gobierno, el riesgo de que la alianza no agote la legislatura es una realidad para la agencia.

Un argumento a favor de la supervivencia de este Gobierno de coalición que emplean los expertos de la firma es el de que los partidos que lo apoyan están "ampliamente de acuerdo" con la necesidad de negociar con Cataluña. "La crucial grieta que divide a la política española".

Respecto a lo que esperan los analistas del nuevo Gobierno, el informe apunta a que la clave para ver la dirección que tomará el Ejecutivo serán los Presupuestos de 2020. "Esperamos un mayor gasto, incluido en las regiones, pero también nuevos impuestos para mantener el déficit bajo control", aseveran.