¿Cuánto se parece tu voz a la de Freddie Mercury? la IA de Google tiene la respuesta

El famoso cantante Freddie Mercury sigue muy presente y más ahora con la inteligencia artificial, dado que nosotros mismo vamos a poder cantar algunos de sus temas más famosos y que esta nos puntúe.

Bohemian Rhapsody entre otras, está presente en esta app que puedes utilizar de manera gratuita. Una de las canciones más míticas del rock y que seguramente has cantado en más de una ocasión. Google, Queen y UMG se han unido para construir esta app con la que conoceremos si estamos al nivel del mismísimo Freddie Mercury.

Una divertida manera de recordar al cantante

Con esta aplicación online nos divertiremos y además estaremos apoyando la causa benéfica de la organización Mercury Phoenix Trust que busca crear conciencia y recaudar fondos para la lucha contra el VIH. De este modo también se hace un recuerdo al 44 aniversario de la primera actuación en directo de la banda de Bohemian Rhapsody.

La aplicación irá mostrando las letras de las canciones, entre las cuales están: Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Somebody To Love y We Are The Champions. Un completo sistema con el que la inteligencia artificial de Google nos indicará si nuestra actuación ha estado más cerca del 0 o del 100 en cuanto a coincidencia con la canción original.

Cómo utilizar FreddieMeter

Una divertida posibilidad que nos recuerda a los clásicos karaokes, aunque pensada concretamente para este cantante que marcó toda una época y hoy en día sigue muy presente entre nosotros. Para comenzar a probar la app solo tendremos que acceder a través de nuestro navegador al siguiente link. Una vez entramos, solo tenemos seguir los pasos, donde elegiremos nuestra canción y de un modo muy intuitivo comenzaremos a cantar ese ritmo que tanto nos gusta.

Durante el proceso podremos ir viendo las letras, para evitar perdernos y que sea más fácil. Una vez hemos acabado, podemos ver nuestro nivel de similitud en función lo que opine la inteligencia artificial de Google de nuestra actuación. Podemos optar por grabarnos o no, dando así la posibilidad al usuario de elegir.