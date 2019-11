Apple Music se actualiza para recordarte todo lo que has escuchado este año

Los grandes almacenes ya han empezado a decorar sus tiendas con adornos de Navidad y todo el mundo se prepara para despedir a 2019. Así que no es de extrañar que los servicios que utilizamos en el móvil, como Apple Music, quieran que volvamos a recordar todo lo que hemos escuchado durante el año.

Y es que los de Cupertino han decidido darnos la oportunidad de acceder a un nuevo modo Replay 2019 que nos va a aparecer en la portada de la aplicación y que, básicamente, nos recupera todos esos temas que hemos escuchado hasta la extenuación. Una y otra vez.

Música sin parar recordando 2019

Según Apple, esta opción Replay 2019 nos recupera la música que más hemos escuchado a lo largo del año y que hemos configurado como favorita. Con toda esa información, confeccionará una playlist con sugerencias que os harán volver a recordar los viejos tiempos de la primavera, el verano o los primeros minutos del año.

Remix 2019 de Apple Music.

Eso sí, para que Apple Music sea capaz de hacer esta selección, es necesario que hayáis tenido una actividad significativa durante los últimos 12 meses. En caso de que la app os devuelva el mensaje de que "no has escuchado suficiente música" no desesperes: te hará otras sugerencias en función de lo poco que te conoce.