El fin del periodo de suscripción de la ampliación de Dia avanza caídas en la acción

El período de suscripción preferente para acudir a la ampliación de Dia ha llegado a su fin este miércoles. La empresa, que dispone de un margen de varias jornadas para hacer público el porcentaje de suscripción que ha tenido su ampliación en esta fase, no ha proporcionado todavía los datos. En el caso de que no se haya producido una suscripción completa, se abriría la segunda ronda en la que no se requerirán derechos para comprar acciones a 0,1 euros por cada una. Estos nuevos títulos no podrían venderse hasta el 2 de diciembre, fecha en la que empezarán a cotizar.

Como es habitual al final de esta etapa de la ampliación de capital, los inversores que tuvieran derechos de suscripción y no hayan acudido a la operación ni los hayan vendido en el mercado secundario los perderán, ya que en este supuesto sencillamente desaparecen.

El precio de estos derechos de suscripción se fue hundiendo desde que salieron al mercado el pasado 30 de octubre. En aquel entonces, Dia repartió por cada acción 10 derechos valorados en 0,0318 euros por unidad. Al cierre del período de suscripción, estos mismos derechos valen 0,0001 euros.

En el caso de la última ampliación de capital en el mercado español, la de Cellnex, los inversores suscribieron el 98% de la misma en la primera fase. Por su parte, los derechos de suscripción comenzaron a cotizar en los 1,75 euros por cada uno y cerraron en 2,93 euros.

La misma sesión del 30 de octubre en la que los derechos de Dia empezaron a cotizar las acciones de la compañía se revalorizaron un 50,87% provocando una anomalía en el mercado que ha perdurado hasta este miércoles. Las acciones nuevas son un 37,3% más baratas que las que actualmente cotizan en Bolsa.

Mientras que este miércoles una acción de Dia vale 0,1375 euros a precio de mercado, los nuevos títulos empezarán a cotizar a un precio de 0,1001 euros, una cifra que es el resultado de sumar el valor fijado para la nueva acción y el del derecho de suscripción.

Para que se produjera el arbitraje y se eliminara la brecha de precio entre acciones nuevas y las que ya están en el mercado había hasta ahora tres caminos: una revalorización de los derechos de suscripción, un descenso en el precio de las acciones antiguas o una mezcla de ambas. Con el derecho de suscripción fuera de cotización, solo queda abierta la opción de que los títulos de Dia se deprecien hasta que ambos tipos de acciones queden en equilibrio el 2 de diciembre.