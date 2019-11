Ciudadanos mantiene el rechazo al acuerdo entre Sánchez e Iglesias

No habrá cambios en Ciudadanos (Cs), al menos hasta marzo. El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha reiterado este miércoles el rechazo de Cs al acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) y ha descartado también abstenerse en la investidura.

Villegas ha definido el pacto entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de UP, Pablo Iglesias, como "nefasto para España" y ha subrayado que es el PSOE el que tiene que cambiar su estrategia de pactos con Podemos y mirar al centro con un programa "moderado y constitucionalista", para que pueda ser apoyado por Cs.

El exnúmero dos de Albert Rivera ha asegurado, por otra parte, que la formación naranja no elegirá nuevo líder hasta el congreso extraordinario del próximo 10 de marzo y que tampoco modificará pactos territoriales, como había sugerido el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.

Villegas ha añadido que hasta marzo la Comisión Permanente de la Ejecutiva, formada por todas la secretarías ejecutivas del partido, se hará cargo de la dirección hasta el congreso de marzo.

Villegas, que no pudo conseguir su escaño a pesar de ser cabeza de lista por Almería, ha apuntado contra Igea al afirmar que "la política de pactos la sigue marcando la Comisión Permanente y no ningún vicepresidente de ninguna comunidad autónoma. Eso es así y no hay ningún tipo de oferta en este sentido".

Igea forma parte del sector de Cs que cuestionó la derechización de Rivera y que se muestra favorable a acordar con el PSOE. En ese sector se encontraba el exportavoz económico Toni Roldán y el cabeza de lista de Cs en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, Luis Garicano.

Villegas evita pronunciarse sobre Arrimadas

Villegas ha evitado pronunciarse sobre una posible candidatura de Inés Arrimadas, portavoz de Cs en el Congreso y exlíder del partido naranja en Cataluña. "Ya habrá tiempo para este debate cuando se postulen los candidatos".

El secretario general tampoco ha adelantado sus planes de futuro. "Mi compromiso ahora es hasta el próximo Consejo General cuando llegue la Asamblea General (el congreso extraordinario), ya veremos qué equipos se presentan".

Por último, el dirigente ha admitido que deberán hace un "pequeño ajuste" económico por la pérdida de 47 escaños, pero ha afirmado que la situación económica de Cs está "saneada" debido a que disponían "un remanente suficiente" para afrontar las citas electorales.