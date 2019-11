Cómo evitar que Linkedin conozca nuestro historial, búsquedas y otros datos

Linkedin es una de las plataformas líderes en el mercado a la hora de buscar trabajo, una red social destinada al mundo laboral que millones de personas utilizan en todo el mundo. Sus muchas funcionalidades están enfocados en el ámbito del trabajo, por eso muchas personas en lugar de crear un currículum tradicional, se apoyan en esta plataforma que facilita el trabajo y añade cada cierto tiempo nuevas opciones.

Aunque Linkedin no solo le interesa que encontremos trabajo, evidentemente necesita de ingresos para ello, por lo que nos ofrece una suscripción Premium no obligatoria. Si en nuestro caso no la contratamos, tendremos que ver diversos anuncios en la app o navegador, una publicidad que se muestra dependiendo de nuestro historial de búsqueda y páginas visitas.

Ajusta tus permisos en Linkedin

Si no queremos que LInkedin nos muestre anuncios personalizados o no controlen nuestro dispositivo, tendremos que seguir unos sencillos pasos con los que esto no volverá a ocurrir, como estipula ley.

En primer lugar tendremos que acceder a la aplicación en nuestro smartphone o en el navegador, siguiendo los mismos pasos, aunque mostrándose de una forma diferente. Una vez dentro de la app y estando logueados con nuestra cuenta tendremos que pulsar sobre nuestra foto de perfil para dejar ver el menú desplegable y acceder a este.

Después veremos la rueda de ajustes, desde donde tendremos control total de nuestra cuenta y a la configuración de la misma. Para completar nuestro proceso, nos dirigimos al a pestaña de “Anuncios” y pulsamos en la primera de las opciones “Información sobre sitios web visitados” y una vez dentro podremos desactivarlo, evitando que puedan conocer esta información personal.

Si queremos realizar el proceso completo y evitar que de ningún modo puedan tener acceso a nuestros datos, podremos dirigirnos a la misma pestaña de anuncios y pulsar sobre “Anuncios fuera de Linkedin” para después desactivarlo de la misma manera.

Otras opciones de interés en Linkedin

Dentro de la pestaña de anuncios tenemos otras muchas opciones destinadas a la privacidad, entre las cuales encontramos la opción de que Linkedin no conozca nuestros amigos, para mostrarnos intereses similares o incluso la opción de no conocer nuestra foto de perfil para políticas destinadas aparentemente a la busqueda de empleo.

Estamos viviendo la era de la tecnología en nuestro día a día y es preferible que podamos controlar nuestras opciones, algo que no todos los usuarios conocen y dejan pasar, haciendo que de una forma u otra, estemos controlados por las grandes compañías digitales.