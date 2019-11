La CEOE insiste en reclamar un Gobierno estable y moderado

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EFE

La CEOE ha recibido con cautela el preacuerdo de Gobierno alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos. Los empresarios integrados tanto en CEOE como en Cepyme han reiterado que en un contexto de desaceleración económica es fundamental el rigor presupuestario y la ortodoxia económica y mantienen su apuesta por un Gobierno estable y moderado.

La patronal de los empresarios liderada por Antonio Garamendi considera que es preciso avanzar en las reformas pendientes, como las pensiones, la sostenibilidad de las cuentas públicas, unos impuestos más competitivos, así como la apuesta por la formación, la innovación, la digitalización, las pensiones, la internacionalización, la unidad de mercado y la industrialización.

El lunes, el día después de los comicios, Garamendi urgió a los partidos a negociar pero rechazó hablar de siglas concretas. En su opinión, es preciso que las distintas formaciones hablen "de pensiones; después de formación, si queremos abordar los nuevos empleos del futuro; luego hay que fomentar la internacionalización de las empresas y abordar la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas y cómo lograrla; también conseguir unos impuestos más competitivos y una mayor industrialización”.

La CEOE reunirá el próximo 20 de noviembre a su Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva para que realicen una valoración de las elecciones y los avances de las negociaciones.

Por su parte, los secretarios generales de los principales sindicatos, CC OO y UGT, han felicitado a PSOE y Unidas Podemos por el preacuerdo. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha destacado a través de su cuenta en Twitter que "el acuerdo de Gobierno es una gran noticia para España. Hay que buscar más apoyos para una mayoría parlamentaria y un Gobierno para la mayoría".

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha asegurado por su parte que "saludamos este acuerdo y la rapidez del mismo. Nos parece que es importante no perder más tiempo porque las personas que no tienen nada no tienen tiempo". En su opinión, "este acuerdo de Gobierno tiene que posibilitar un gobierno estable, que se preocupe de las personas, de crear empleo en primer lugar, pero también del medio ambiente, de las políticas industriales para que sean la base de la generación de empleo estable y con futuro".

El líder ugetista ha declarado que "este es el Gobierno que necesita España. Se ha visto que se podía conformar un programa de progreso, un programa que mire por las personas, por el reparto de la riqueza, por crear empleo, por mirar por el medio ambiente y las políticas industriales que sean la base de nuestra economía. Ahora toca encontrar una mayoría en el Parlamento, que la hay, para que se reparta la riqueza que se genera, se deroguen tanto la reforma laboral de 2012 como la reforma de pensiones de 2013, y empezar una etapa donde se tenga en cuenta los intereses de las personas”.

Prioridades sindicales

Álvarez ha manifestado que “espera empezar a hablar en breve de la derogación de la reforma laboral y de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El próximo Gobierno es un instrumento que tenemos a nuestro alcance. No va a ser la solución a todos los problemas. Los sindicatos tendremos que pelear estas mejoras. Pero es un buen inicio para solucionar los problemas de las personas”.