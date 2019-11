Vodafone: "España es uno de los países principales para la compañía"

Antonio Coimbra, consejero delegado de Vodafone España, en la presentación de hoy. Pablo Monge

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha reiterado hoy que su grupo haya puesto a la venta la filial española, insistiendo en que no hay ninguna negociación ni se ha hecho ninguna valoración con respecto a alguna operación con MásMóvil. En una rueda de prensa tras la presentación de las cuentas de su primer semestre fiscal, el directivo ha recordado las palabras del consejero delegado del grupo, Nick Read, quien ha indicado que el grupo está enfocado en Europa y África, y dentro de ellos España es uno de los países principales.

Ante las preguntas sobre sus palabras en un reciente comunicado interno en torno a la existencia de grupos financieros cercanos a MásMóvil que quieren desestabilizar a Vodafone España, el directivo no ha querido entrar a hacer más valoraciones, indicando, no obstante, que es raro que salgan noticias en un momento en el que la compañía empieza a ir bien tras el cambio estratégico.

Además, Coimbra ha señalado que el mercado de las telecos en España se ha ido al "low-end", indicando que su compañía se ha dirigido hacia ese segmento. El ejecutivo ha destacado que la compañía estaba preparada por si acaso se daba esta situación como finalmente se ha producido.

En este sentido, Coimbra ha señalado que Lowi, la marca low cost de Vodafone, ha sido la marca que más ha crecido en este ámbito en los últimos 12 meses. El ejecutivo ha explicado que la compañía está creciendo en el segmento del bajo coste, añadiendo que el objetivo es estabilizar la evolución en el ámbito premium.

Vodafone España ha presentado hoy sus resultados del primer semestre fiscal, concluido a final de septiembre, en el registró una caída del los ingresos del 10,2%, hasta 2.161 millones de euros. El ebitda ajustado bajó un 11,3%, con un beneficio operativo ajustado negativo de 161 millones. Los ingresos por servicios disminuyeron un 8% en el segundo trimestre fiscal, si bien la teleco destaca que se ha iniciado un cambio de tendencia, puesto que en el primero, el descenso fue del 9,3%.

“La estrategia empieza a dar sus frutos”, según Coimbra, que ha recordado la ejecución de medidas como la reorganización de la estructura, el reposicionamiento de las tarifas, la llegada del 5G y el lanzamiento de las tarifas móviles con datos ilimitados.

"En ingresos tenemos un cambio de tendencia, con una mejora con respecto al trimestre anterior", ha explicado el ejecutivo, añadiendo que espera una mejora para el tercer trimestre fiscal, que termina a final de diciembre, y para el siguiente.

Coimbra ha defendido que la operadora ha crecido en clientes de banda ancha y televisión en el tercer trimestre, a pesar de ser un periodo marcado por la contratación del fútbol con el inicio de la temporada y no ser, por tanto, favorable a Vodafone al no tener los derechos.

Además, Coimbra ha señalado que a Vodafone le hubiese gustado seguir con el fútbol televisado, pero no ha sido así porque no es rentable. "Este año habríamos pagado 330 millones de euros si hubiéramos seguido", ha dicho el directivo.

De igual forma, ha indicado que Vodafone se ha convertido en el principal agregador de series y películas, que son los contenidos premium más demandados, por encima del fútbol.

Coimbra ha anunciado que en "los próximos meses" la operadora ampliará su red de 5G a cinco

nuevas ciudades españolas, que se suman a las 15 en las que la operadora lleva ofreciendo la nueva tecnología móvil desde el pasado mes de junio.

En relación a la subasta de espectro en la banda de 700 Mhz, dedicada al 5G, Coimbra ha explicado que se mantienen las expectativas de que se celebre en el primer semestre de 2020 y no espera que este calendario vaya a cambiar. El ejecutivo ha añadido que todavía no se conocen las condiciones de la licitación, pero ha confiado en que no haya ningún cambio respecto a la estrategia de subastas anteriores y que siga siendo un proceso "competitivo" y proinversión, en vez de prorecaudación.