Cómo distinguir las notificaciones para mensajes, llamadas y videollamadas en WhatsApp

Entre las muchas notificaciones que podemos tener a lo largo del día en nuestro teléfono móvil, están muy presentes las de WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular. Si tenemos el móvil con el sonido activado tendremos que sufrirlas, en muchas ocasiones quitándonos tiempo de estar concentrados en el trabajo u otras tareas.

Para evitar estas pérdidas de tiempo y distracciones, podemos optar por personalizar nuestras notificaciones, para reconocer cuales son las que realmente nos interesan y cuales podemos pasar por alto sin hacer el más mínimo caso. Esto podremos hacerlo en mensajes, llamadas y videollamadas, para saber en todo momento qué es lo que está llegando a nuestro móvil sin necesidad de quitar la vista de nuestro trabajo y tareas.

Personalizar las notificaciones en WhatsApp

Al comenzar con la personalización estar en un sitio tranquilo y donde no haya demasiado ruido, dado que de lo contrario podemos no escuchar como es debido las notificaciones y posteriormente cuando recibamos, mensajes o llamadas, no identifiquemos de lo que se trata.

Para comenzar tendremos que dirigirnos a WhatsApp en nuestro smartphone, pulsando en los tres puntos de la parte superior derecha, los cuales nos llevará a los ajustes. Una vez nos encontramos en los ajustes tenemos acceso un sin fin de opciones de configuración, aunque nosotros vamos a centrarnos en “Notificaciones”, apartado al que accedemos.

Dentro de este tendremos la posibilidad de adaptar varios parámetros relacionados con el sonido. Para comenzar el tono de notificación de los mensajes, donde si pulsamos, veremos que podemos escoger desde sonidos de notificación del propio smartphone, así como otros personalizados que podamos tener nosotros en el almacenamiento interno. Además de adaptar la vibración, para que nos ayude a detectar más fácilmente el emisor del mensaje.

A la hora de los grupos ocurre lo mismo, podremos escoger otra notificación, para los grupos en general, aunque más tarde a forma personalizada podremos adaptar cada uno de los grupos o contactos. Finalmente nos encontramos con el tono de llamada, que se aplica tanto para las llamadas en WhatsApp, como también para las videollamadas.

Personalizar tonos para cada persona o grupo

Si además queremos identificar el contacto exacto o el grupo del que provienen las notificaciones, tendremos que entrar dentro del grupo o contacto en cuestión, para pulsar sobre el nombre y encontrarnos con las opciones de personalización propia de este.

En el apartado de notificaciones personalizadas vamos a poder elegir al igual que antes, muchos parámetros entre los que está el sonido para elegir un tono único e inigualable, que nos hará saber quien nos envía un mensaje o nos llama en el caso de los contactos.

No confundas tus notificaciones con otras personas

Una razón de peso para cambiar nuestras notificaciones es la de no confundir nuestros tonos, con los de otras personas que pueden ir con nosotros en el metro, autobús o cruzarnos con ellas por la calle, lo que nos hace mirar nuestro teléfono confundidos.

La mayoría de dispositivos incorporan de serie notificaciones que son muy similares entre sí, sobre todo si son del a misma marca, como es el caso de Samsung y el ya reconocible silbido que hemos escuchado infinidad de veces en lugares públicos.