Aramco ofrecerá el 0,5% de sus acciones a minoristas en su OPV

La petrolera saudí Aramco ha anunciado que ofrecerá el 0,5% de sus acciones a inversores individuales y fijó el periodo de suscripción entre el 17 y el 28 de noviembre, mientras que para

instituciones e inversionistas corporativos el plazo será del 17 de noviembre al 4 de diciembre.



En el folleto publicado hoy de madrugada, la mayor petrolera del mundo explicó que no pondrá a la venta más acciones en un periodo de seis meses, de acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno saudí.



Por su parte, los accionistas no podrán venderlas durante los primeros doce meses, a excepción de los Gobiernos extranjeros e inversores "estratégicos" vinculados a esos ejecutivos.



Aramco alertó de varios riesgos en su folleto de más de 600 páginas, entre los que destaca que los resultados de las operaciones y el flujo de caja están "significativamente" afectados por la oferta y demanda internacional del crudo y el precio al que se puede vender.



"No puede haber ninguna garantía de que la empresa pagará los dividendos de las acciones o la cuantía de cualquier dividendo y la compañía puede cambiar su política de dividendos sin previo aviso a los accionistas minoritarios", indicó.



El pasado día 3, la compañía con más beneficios del mundo anunció que vendería acciones en la Bolsa de Riad tras meses de especulación, pero no había especificado en qué periodo tendrían lugar ni qué porcentaje se ofrecería. Por el momento, no se sabe el precio de las acciones.



Aramco logró un beneficio neto entre enero y septiembre pasados de 68.215 millones de dólares, lo que supone una caída del 17,9 % respecto al mismo periodo de 2018. Moody's y Fitch calificaron recientemente la empresa como la que más ganancias tiene del mundo, con un beneficio neto de 111.100 millones de dólares en 2018, según sus estimaciones.



Aramco produce el 10% del petróleo extraído en el mundo y es la columna vertebral de la economía saudí desde su nacionalización en 1970.