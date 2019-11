Orange y Telefónica negocian con aseguradoras ofrecer pólizas de automóvil y hogar a sus clientes

Las operadoras de telefonía Orange y Telefónica están negociando con compañías aseguradoras nuevas alianzas para ofrecer a sus clientes pólizas de cobertura de riesgos, tanto de automóvil como

del hogar, en otra diversificación de su negocio principal, que no contemplan ni Vodafone ni MásMóvil.



Fuentes de Orange han explicado a Efe que están estudiando las diferente ofertas que les han presentado varias aseguradoras para emprender una alianza empresarial en España, en un proceso que no está aún cerrado y que no tiene tampoco definida la fórmula de asociación que será elegida.



Orange, que estrenará a finales de este mes su banco en España, entrará próximamente también en el sector de los seguros, ya que están "pulsando otros mercados más allá de las telecomunicaciones", porque tienen "vocación de ser una compañía multiservicios".



Zurich es una de las entidades que negocia con Orange, según han confirmado a Efe tanto la aseguradora como la operadora de telefonía, si bien ambas han subrayado que estos contactos son simultáneos a los que Orange tiene con otras compañías de seguros dentro de la convocatoria

abierta.



Sí que confirma negociaciones más avanzadas Telefónica para entrar en una próxima nueva alianza en el negocio de los seguros no vida. Esta compañía ha explicado a Efe que pretenden una asociación para ofrecer pólizas para el hogar a los clientes de Movistar y en esas negociaciones son BBVA Seguros y Santalucía las dos aseguradoras mejor posicionadas.



También ofrecerá Telefónica próximamente seguros a los usuarios de Movistar Car, el dispositivo específico para el coche conectado, y en este caso las negociaciones más avanzadas las tienen con Mapfre.



Vodafone España ha indicado a Efe que no contemplan esa ampliación del negocio hacia los seguros ni hacia otras áreas de actividad, pues la empresa prefiere concentrarse en ofrecer el mejor servicio "en la base del negocio", que son las telecomunicaciones.



No obstante, para la cobertura del internet de las cosas aplicado a la automoción, Vodafone Automotive, la operadora alcanzó un acuerdo con la aseguradora Generali en julio de 2018, así como para cubrir los sensores de humo o agua utilizados en los gestores domóticos y telemáticos

Vodafone ofrece seguros de Caser.

Un portavoz del grupo MásMóvil ha indicado a Efe que tampoco está en los planes de la compañía la diversificación hacia los seguros, aunque sí ofrecen cobertura de riesgos para hurtos y averías de los teléfonos móviles adquiridos a través de su marca Yoigo, también mediante la aseguradora

Caser.

Ese tipo de seguros, para los casos de daños accidentales o robos de los móviles o tabletas, lo ofrece Movistar mediante otra compañía del grupo, Telefónica Seguros, filial en España de Telefonica Insurance, que tiene sede en Luxemburgo. La cobertura se puede obtener si se contrata en los quince días siguientes a la compra del dispositivo, con una prima anual más una franquicia.



Para los casos de siniestro, rotura o hurto tanto Orange como Vodafone ofrecen sus seguros en España a través de la compañía Chubb, multinacional aseguradora suiza que cotiza en Wall Street.