La aplicación de Google Stadia ya está disponible para Android

Google Stadia es el nombre de una nueva plataforma de videojuegos que llega al mercado para competir con ordenadores, consolas (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, etc.) e incluso teléfonos móviles y tablets, poniendo en marcha un punto de vista radicalmente distinto al de los demás.

Ese enfoque diferenciador es el del streaming: nunca tendremos un juego físicamente en nuestras manos, ni una máquina, pero podremos jugar desde un navegador de internet, una Smart TV con un Chromecast conectado y, por supuesto, desde tablets y móviles con Android e iOS.

La aplicación, ya disponible en Android

Así que como el lanzamiento es inminente, el próximo 19 de noviembre, Google acaba de publicar en la Play Store la aplicación oficial para Android, con la que vamos a poder gestionar todo lo referente a nuestra suscripción o compras dentro de Stadia. Recordad que el servicio nos permitirá pagar una cantidad fija al mes por una serie de videojuegos (como PS Now o Game Pass), o realizar compras individuales como si se tratara de la PlayStation Store de PS4 o la tienda de Xbox One.

Google Stadia, app de Android.

Esto es así porque, en un primer momento, la aplicación para móviles no permitirá el juego en streaming y será una funcionalidad que llegará más adelante, seguramente a través de otra aplicación específicamente diseñada para ese cometido.

Una vez que os bajéis la aplicación oficial de Stadia para Android, tendréis que tomar vuestra primera gran decisión: ¿qué cuenta vais a utilizar? ¿La vuestra de Google u otra distinta con un email diferente? Ojo, porque al iniciar la app nos avisan de que ya no habrá vuelta atrás y no será posible realizar ningún cambio en el futuro, salvo que creemos otra cuenta distinta a la que no podremos trasladar todos los datos que se generarán, como el historial de compras, partidas guardadas, etc.

La aplicación de Stadia viene, además, con ese toque divertido que los de Mountain View suelen adornar algunos de sus productos. En el momento que la hemos iniciado, hemos leído algunos mensajes realmente absurdos como "Construyendo Roma" o "Reticulando Splines". Por desgracia, al terminar ese proceso nos daremos de bruces con la dura realidad: el servicio no está activo y para continuar tendremos que disponer de un código de invitación.

Ya solo quedan 12 días para el lanzamiento oficial. Veremos a ver qué tal funciona y si eso de no tener juegos o consolas físicas nos convence.¿No?