Bizum prevé duplicar el número de usuarios en 2020 y llegar a los 12 millones

Toda una historia de éxito. En tres años Bizum, la plataforma de pequeñas transacciones inmediatas por móvil en la que participan prácticamente todos los bancos (el 97% del sistema), ya cuenta con 5,3 millones de usuarios, y espera cerrar el ejercicio con 6 millones, para duplicar esta cifra en 2020, y alcanzar los 12 millones de personas que “hacen o envían bizum”, como comenta Ángel Nigorra, director general de las plataforma.

Esta plataforma, que ha sido imitada por otros países europeos, dio a principios de verano el salto al pago de comercio online, una experiencia que ha tenido una buena acogida, explica Nigorra. De hecho, ya permite pagar en unas 100 tiendas online, una cifra que pretende ampliar a cierre de año a los 500 y elevar a 5.000 al finalizar 2020.

De momento, los usuarios “han efectuado con Bizum 60 millones de transacciones con un valor de 3.100 millones, con un importe medio de 50 a 47 euros”, según datos de la empresa. El objetivo es llegar a los 180 millones de operaciones, de las que 10 millones correspondrán a transacciones con comercios electrónicos.

Nigorra asegura que los clientes “podrán comprar en Internet de manera rápida (unos 25 segundos), cómoda y segura a través de un sencillo proceso en tres pasos”, según señala Ángel Nigorra.

El usuario ya puede pagar la entrada del cine, la factura de la luz, reservar hoteles, comprar billetes para viajar, adquirir artículos deportivos solo con el número de teléfono móvil”, añade el primer ejecutivo de Bizum, que en la actualidad negocia con El Corte Inglés, Mercadona o Carrefour, además de bancos como ING y N26. Entre las empresas con las que opera están Iberdrola, Decathlon y Yelmo Multicines, o Alsa. Esta aplicación es hasta el momento gratuita, aunque la política de precios la fija cada entidad financiera.

Su director general explicó que por ahora no está previsto que la plataforma de pagos salga a Bolsa, si bien no descarta que ocurra en un futuro. “Poder, podemos salir a Bolsa, pero no lo veo en el corto plazo”, afirmó. Y recordó que actualmente cuentan con un núcleo accionarial “bastante estable y sólido”, constituido por un total de 25 entidades financieras. Al mismo tiempo, señaló que la intención de Bizum no es ser una entidad con ánimo de lucro, sino dar servicios a los bancos de forma eficiente. “Tenemos una cuenta de resultados equilibrada y sostenible”, precisó.

Esta aplicación no descarta extender el pago en un futuro al comercio físico, una vez que el que se asiente el pago online.