Ibex en directo: noviembre arranca al alza gracias a los datos de China

María Matos

Bankinter descarta "ahuyentar" a los clientes cobrándoles por los depósitos

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha descartado que el banco vaya a empezar a cobrar a las personas físicas por sus depósitos, pues considera que esta medida sería "irritante" y podría "ahuyentar" a los clientes. Así lo ha manifestado durante la presentación de resultados trimestrales del banco, en la que ha reconocido que desde hace meses ya cobra a las grandes corporaciones.

"Nosotros no tenemos intención de cobrar a clientes personas físicas por los depósitos, sean clientes de banca privada, de banca personal o de particulares", ha apostillado Dancausa. Entre los motivos, ha apuntado que el escenario de tipos de interés negativos es "una anomalía que no va a durar eternamente" y que el cobro de los depósitos sería "irritante" y una medida disuasoria para los usuarios. "¿Qué banco quiere ahuyentar a sus clientes? Bankinter no. Esa opción no está encima de la mesa", ha asegurado.