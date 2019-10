Hollywood podría tirar por tierra la última opción añadida por Netflix en Android

Ha levantado tanta polvareda que lo mismo Netflix se lo piensa, pero de momento los planes de la plataforma en streaming siguen su curso y la opción de acelerar, o ralentizar, la reproducción de un contenido se mantiene en la versión para Android. No es algo que esté a disposición de todos los usuarios, pero muy pronto podría ser implementado de forma oficial.

Esta nueva opción que está en fase de pruebas, y que ya tiene YouTube, por ejemplo, nos permitirá tardar más o menos tiempo en ver un contenido, y está pensado para que un capítulo de 40 minutos se reduzca a 30 aunque sea pagando el peaje de escuchar todas las conversaciones aceleradas. De esta forma, podremos escoger entre 0,5x, 0,75x, 1,25x y 1,5x.

La tecnología que hay detrás no solo permite acelerar ese contenido ajustando el vídeo y el audio, sino que en las opciones de retardo, la aplicación es capaz de sincronizar armonizadamente todo lo que escuchamos para que no parezca un disco de vinilo a menos revoluciones por minuto de las 45 habituales.

Hollywood en pie de guerra contra Netflix

Ha sido conocerse esta nueva opción que podría llegar a la aplicación de Android (luego imaginamos que al resto de plataformas) que actores, directores y guionistas han puesto el grito en el cielo por lo que consideran un delito de lesa cinematografía hacia sus creaciones y obras. Cosa que, por un lado, se entiende perfectamente porque es de suponer que series y películas están creadas de tal forma que los espectadores reaccionen de una forma muy concreta en respuesta a las pausas o agitaciones que la acción y los diálogos nos transmiten.

Netflix, control de velocidad.

Así por ejemplo, el actor, director y productor Judd Apatow, que trabajó en la serie original de Netflix Love, ha declarado que "No @Netflix no. No me obligue a llamar a todos los directores y creadores de espectáculos de la Tierra para luchar contra usted en esto". Aaron Paul, conocido por su papel de Jesse Pinkman en Breaking Bad, y su reciente trabajo en la plataforma de Reed Hastings con El Camino, también ha publicado en sus redes sociales que "NO HAY MANERA @netflix lo hará seguir adelante con esto. Eso significaría que están tomando el control del arte de todos los demás y lo están destruyendo. Netflix es mucho mejor que eso. ¿Tengo razón Netflix?". Y no son los únicos. Brad Bird, el director de Los Incréibles y otras películas de Pixar, también se ha quejado.

Desde Netflix hablan de que esta opción la han incorporado por las constantes peticiones de sus usuarios, acostumbrados a otras plataformas que ya cuentan con controles de este tipo. Así que, ¿seguirán con sus planes o la industria conseguirá frenarlos? ¿Qué os parece a vosotros?