Ibex en directo: las Bolsas echan el freno entre Draghi, el Brexit y los resultados

Santiago Barón

El Tribunal de Estrasburgo rectifica y avala filmar a empleados con cámara oculta

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rectificado este jueves un fallo de 2018 de la Sala de esa corte y ha dado la razón a España en el caso de las cinco empleadas de Mercadona despedidas tras ser filmadas con cámara oculta cuando robaban.

La sentencia anterior concluyó que los tribunales españoles no alcanzaron un equilibrio justo entre el derecho a la privacidad y la propiedad y condenó a España por no proteger la privacidad de las demandantes. Ahora, los jueces de la Gran Sala, instancia más alta del TEDH, han fallado en sentido contrario. España no tendrá que indemnizar a las demandantes con 4.000 euros por daños morales y 500 de honorarios. Según la nueva sentencia, España no vulneró el derecho a la privacidad recogido en el Comvenio Europeo de Derechos Humanos. El fallo incide en el grado de intimidad que un empleado puede esperar según el lugar de trabajo en el que se encuentra: más elevado en baños y vestuarios, y fuerte en los despachos. (Efe)