La gestora de fondos Natixis IM descarta una recesión inminente. Así lo ha señalado Esty Dweck, responsable de estrategia mercados mundiales. La experta considera que aunque las incertidumbres siguen siendo elevadas, la claridad empieza a abrirse paso. “Las nubes de incertidumbre se van disipando” y el mercado es más optimista que hace unos meses.

Esto no quiere, no obstante, que no haya riesgos. Los sigue habiendo y para Dweck el más destacado es el “circulo vicioso”, entendido este como el sentimiento negativo de inversores y empresas que un entorno de incertidumbre acaban pasando factura al consumo y la inversión.

En un segundo escalón se situaría la recesión, aunque la experta considera que no existe una posibilidad real de que esto suceda. De hecho, ha restado importancia a la inversión de la curva de tipos estadounidense y considera que ha dejado de ser un indicador, pues el mercado de deuda está fuertemente condicionado por el papel de los bancos centrales.

En un tercer y cuarto plano se situarían la guerra comercial y el Brexit. Desde la gestora descartan un acuerdo general. En su caso, creen que lo máximo que cabe esperar con pequeños acuerdos entre China y EE UU para retrasar e incluso reducir los aranceles. “Parece que los mercados ya han aceptado la subida de las tarifas como la nueva norma”, señalan desde la firma.

En lo que al Brexit respecta, Dweck cree que las posibilidades de que el primer ministro Boris Johnson logre el visto bueno del Parlamento con más elevadas que las de su antecesora, Theresa May. Entre las probabilidades, la gestora otorga un 40% a la opción de que Johnson logre una ligera mayoría en las elecciones generales “inminentes”, pero sería insuficiente para acabar con el bloqueo en el parlamento. La experta cree que llegados a este punto, la mejor opción sería la salida de la UE antes que continuar con la incertidumbre.

Dweck no quiso dejar pasar la ocasión para hacer una mención a los bancos centrales. La responsable de estrategia de la gestora considera que seguirán apoyando a los mercados. La experta cree que Christine Lagarde hará más presión para que los estados pongan en marcha medidas de estímulo fiscal, pues la política monetaria ha demostrado que por sí sola no puede impulsar la recuperación. En lo que a la Fed se refiere, prevé una rebaja adicional de los tipos antes de fin de año, en concreto en diciembre. A partir de entonces, se tomará un respiro, teniendo en cuenta que la economía de EE UU sigue siendo sólida.

Poniendo la mirada en los activos, Juan José González Paz, consultor senior de Dynamic Solutions, destaca que existe una tendencia hacia estrategias defensivas con preferencia por la renta fija en detrimento de las Bolsas. La guerra comercial está provocando que en la asignación de activos gane peso EE UU frente a Europa y los mercados emergentes. No obstante, el estilo crecimiento es el más demandado.

El experto afirma que la entrada de flujos en la renta variable está costando más debido a que los beneficios empresariales están planos y llevan un tiempo estando. Por si esto no fuera suficiente, se suma el ruido macroeconómico.