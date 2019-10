El Gobierno británico reitera su voluntad de ejecutar el Brexit el 31 de octubre

El "número dos" del Gobierno británico, Michael Gove, reiteró este domingo el compromiso del Ejecutivo de ejecutar el Brexit este 31 de octubre, a pesar de haber enviado anoche una carta

a la Unión Europea (UE) solicitando una prórroga, informa Efe.



El primer ministro británico, Boris Johnson, remitió anoche una misiva no firmada a la UE en la que se solicita un retraso de la salida británica de la UE hasta finales del próximo enero, al entrar ayer en vigor la llamada Ley Benn con esa exigencia.



Pero junto a esa misiva, el líder conservador envió una segunda firmada en la que precisaba que no creía que fuese beneficioso postergar el "divorcio" británico más allá del 31 de octubre.



Gove declaró este domingo a la cadena Sky que el Gobierno mantiene la "determinación" de materializar el "brexit" en el calendario establecido porque, según afirmó, hay un sentimiento en el país sobre la necesidad de completar el proceso.



"Sabemos que la UE quiere que nos marchemos, sabemos que tenemos un acuerdo que nos permite marcharnos. Nos vamos a marchar el 31 de octubre. Tenemos los medios y la capacidad para hacerlo", insistió Gove en referencia al pacto alcanzado el jueves con la UE.



"La determinación (por el Brexit) del primer ministro es total y yo le apoyo en esto, nos tenemos que marchar el 31 de octubre", dijo Gove, considerado como "número dos" y responsable de los preparativos del país en caso de una salida "dura" de la UE.



El jefe del Gobierno se ha visto obligado a remitir una carta pidiendo una prórroga después de que el Parlamento aprobase ayer una enmienda que pedía un retraso del Brexit, lo que llevó al Ejecutivo a retirar la planeada votación del acuerdo.



La enmienda, introducida por el diputado independiente Oliver Letwin, fue aprobada por 322 votos a favor y 306 en contra en una sesión extraordinaria en la Cámara de los Comunes.



Al no votarse el acuerdo, entró automáticamente en vigor la Ley Benn, tramitada hace unas semanas por los mismos diputados, y cuyo objetivo es impedir una salida británica no negociada.



La enmienda aprobada ayer está pensada para funcionar como salvaguarda de seguridad en caso de que el trámite parlamentario de la ley del Brexit no quede completado para el próximo día 31 y evitar que el Reino Unido salga de la UE sin acuerdo.