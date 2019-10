Torra insta a Sánchez a fijar ya fecha de reunión para una solución política

Comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, este sábado. EFE

El presidente de la Generalitat Quim Torra ha instado este sábado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a fijar ya la fecha de una reunión para abrir de "manera inmediata el diálogo y la negociación" para buscar una solución política a la situación de Cataluña porque su causa es "imparable". Torra, quien esta mañana ha presidido el gabinete de seguimiento de los disturbios en Cataluña después de la quinta jornada de protestas violentas, ha llamado además a la protesta pacífica: "La violencia no es nuestra bandera".

El presidente ha comparecido tras esta reunión junto al vicepresidente catalán, Pere Aragonès; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los alcaldes de Tarragona, Lleida y Girona, para hacer una declaración institucional que ha arrancado lanzando la petición a Sánchez de fijar la fecha de una reunión entre ambos mandatarios, porque es su "responsabilidad" y su "obligación" y ahora, ha añadido, es "más urgente que nunca".

Pere Aragonès ha pedido al Gobierno central que "haga que su policía actúe en Cataluña con los criterios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad que deben marcar el comportamiento de cualquier policía democrática".

Frente a esta posición, la presidenta del Congreso y número uno del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Meritxell Batet, ha pedido a Torra que dé un paso al lado si no condena la violencia en los disturbios de esta semana. Tras reunirse con la candidata del PSC por Lleida a las elecciones generales, ha dicho: "Si es incapaz de condenar sin matices la violencia que estamos sufriendo, de condenar y apoyar a los Mossos d'Esquadra y el conjunto de fuerzas de seguridad, creo que no es digno de encabezar la mayor institución del país, la presidencia de la Generalitat".

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, llamó a rechazar a los violentos que "sólo saben poner barricadas, prender fuego y descalificar", porque "no tienen cabida en una sociedad

democrática". "Esos violentos que no respetan la convivencia, que hacen imposible el ejercicio de nuestros derechos y libertades, no tienen cabida en una sociedad democrática. Y tenemos que rechazarles con toda claridad, con toda contundencia y sin complejos".

En la misma línea, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones y cabeza de lista socialista por Alava, Isabel Celaá, ha defendido que el Estado de Derecho ha contestado "con serenidad, firmeza y proporcionalidad" ante la "algarada callejera incendiaria" registrada en Barcelona y ha advertido de que "nada quedará impune" y "todos los que han causado este daño, pasarán a disposición judicial para ser enjuiciados y serán castigados por sus actuaciones violentas".

Entre los partidos de la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado, ha avisado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que tiene que "restablecer la ley y el orden" en Cataluña "de inmediato" para que el PP siga apoyándolo ante la crisis catalana y para ello ha pedido que el PSC rompa con "sus socios independentistas" en las instituciones catalanas porque "no se puede pedir apoyo a la vez que se pacta con los independentistas".

"Nosotros estamos siendo leales y responsables, estamos respondiendo al llamamiento de unidad entre los partidos constitucionalistas, pero no se puede esperar ni un minuto más para establecer el orden en las calles de Cataluña; así que mando un aviso a Sánchez de que tiene que restablecer la ley y el orden de inmediato", ha sentenciado Casado en la inauguración de la XXV Unión Intermunicipal Popular bajo el lema 'La España que suma celebrada en Valladolid.

A su vez, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha preguntado este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por qué tiene "miedo" de actuar contra Quim Torra y ha criticado al Ejecutivo, en particular al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de la crisis en Cataluña, ya que demuestra que "no está a la altura". Rivera ha efectuado estas declaraciones antes de participar en la manifestación que la asociación de policías y guardias civiles Jusapol ha convocado en Madrid para defender la igualdad salarial entre los agentes

de los distintos cuerpos policiales, reivindicación a la que el líder de Cs se ha adherido este sábado.

A su juicio, "claro que tiene cabida" la aplicación ahora del artículo 155 de la Constitución, pues se redactó para situaciones como la actual, ha afirmado.