Madrid reclama a Hacienda 558 millones más tras el desbloque de los fondos regionales

El desbloqueo de los 4.682 millones de euros de la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas que el Gobierno en funciones aprobó el pasado viernes no ha acabado con el descontento de las regiones. Al menos en el caso de la Comunidad de Madrid, que este miércoles reclamó oficialmente a Hacienda el pago de 558 millones adicionales a los 679,25 que recibirá.

Así lo pidió este miércoles por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el consejero de Hacienda de la región, Javier Fernández-Lasquetty, que denuncia tres impagos. De un lado, el escrito dice que los fondos regionales que se les han prometido son inferiores, en 53,65 millones, a los que se les anunciaron inicialmente. Hacienda replica que aquel cálculo se hizo en julio de 2018 y ahora se ha actualizado con novedades como la rebaja de IRPF de Madrid.

Esta actualización, en todo caso, ha afectado también a Andalucía, que recibe 52 millones menos; Murcia (18 millones); Canarias (16); o La Rioja (tres); mientras que eleva en 10 millones el reparto a Valencia; en cuatro el de Galicia; en tres el de Aragón; y en dos el de Baleares. El monto total final, eso sí, es 120 millones inferior al que se comunicó originalmente.

Más allá, Lasquetty reclama a Hacienda otros 377 millones del mes de IVA de 2017 pendiente de liquidar por la reforma de aquel año, monto que asciende a 2.500 millones para el conjunto de regiones y que Hacienda sostiene que no se puede abonar sin unos Presupuestos. “Da la sensación de que el Gobierno no piensa entregarlo nunca”, dijo este miércoles Lasquetty a la prensa, aseverando que “eso sería muy grave porque sería que el Gobierno se queda con dinero que no es suyo”.

Finalmente, el consejero reclama 127 millones que el Estado debe aportar al consorcio de transportes regional, por la parte que le corresponden de Renfe y Cercanías.

Lasquetty avanzó que trabaja con regiones como Andalucía y Murcia para hacer frente común y reclamar todo el monto. “Lo que no vamos a hacer es renunciar” a los fondos, dijo, sin aclarar sin contempla ir a los tribunales como Cataluña. El consejero también pide a Hacienda el detalle de ingresos de 2020 para elaborar los Presupuestos de ese año.

La ministra de Hacienda, por su parte, ha aseverado este miércoles que no es necesario convocar un consejo de política fiscal, como piden Madrid y otras regiones, ni avanzar el detalle de las entregas a cuenta de 2020 para que las comunidades diseñen sus cuentas del próximo año.